Астрономы обнаружили "запретную" звезду в кажется пустой части Млечного Пути (фото)

Астрономы обнаружили необычную звезду, которая является пульсаром, и она убегает от места взрыва сверхновой. Самое интересное, что и сам взрыв массивной звезды, и рождение пульсара не должны были произойти в малонаселенной звездами части Млечного Пути. Пульсар и остаток сверхновой получили название "Кальвера". Они расположены примерно в 6500 световых годах над густонаселенной звездами плоскостью Млечного Пути. В этой периферийной части нашей галактики существует очень мало звезд с необходимой массой для взрыва сверхновой и рождения пульсара. Это открытие может изменить представление ученых об эволюции массивных звезд, а также о внешних областях Млечного Пути. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysicals, пишет Space.

По словам ученых, массивные звезды, как минимум в 8 раз массивнее Солнца, которые заканчивают жизнь взрывом сверхновой, формируются почти только в галактической плоскости. Там высокая плотность газа, которая способствует рождению массивных звезд. Но остаток взорвавшейся массивной звезды был обнаружен на расстоянии 6500 световых лет от галактической плоскости, а это чрезвычайно редкое явление. В результате взрыва сверхновой образовалась нейтронная звезда, точнее ее разновидность, известная как пульсар. Эта звезда, как показало исследование убегает от места взрыва. Астрономы использовали космические и наземные телескопы для наблюдения за пульсаром в рентгеновском свете, а также в других диапазонах света.

Странная система "Кальвера" в рентгеновском свете Фото: space.com

Характеристики горячего газа в остатке сверхновой в сочетании с движением пульсара позволили астрономам выяснить, что массивная звезда взорвалась примерно между 10 000 и 20 000 лет назад. При этом пульсар и остаток сверхновой расположены на расстоянии примерно от 13 000 до 16 500 световых лет от нас.

Место, где была обнаружена система "Кальвера" отличается от галактической плоскости Млечного Пути, где обычно взрываются сверхновые. Считается, что гамма-излучение сверхновых вызвано высокой плотностью частиц, особенно протонов. Но это исследование показывает, что механизм, запускающий гамма-лучи сверхновых, может также возникать в условиях низкой плотности, таких как те, которые обнаружены на окраине Млечного Пути. Исследование показало, что даже в тех регионах нашей галактики, где не происходят взрывы сверхновых и которые кажутся пустыми, на самом деле могут происходить экстремальные процессы, говорят астрономы. Это открытие позволяет по-новому взглянуть на периферию Млечного Пути.

