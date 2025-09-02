Карликова планета Квавар здивувала вчених: може мати ще одне неможливе кільце (фото)

Дослідження припускає, що карликова планета Квавар, яка приблизно в 12 разів менша за Землю, може мати не один, а більше супутників. Також учені вважають, що планету може оточувати не два, а три неможливих кільця.

Related video

Карликова планета Квавар, яка розташована в середньому на відстані 6,5 млрд км від нас, у поясі Койпера, за орбітою Нептуна, продовжує дивувати астрономів. Цей далекий світ — це досить незвичайна карликова планета. Вона має яйцеподібну форму, а також супутник і два кільця. Але ці кільця розташовані не там, де мають бути. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Research Notes of the AAS, провели нове спостереження за карликовою планетою Квавар. Вони вважають, що у цього дивного світу має бути або ще одне кільце, або ще один супутник, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Карликова планета Квавар розташована так далеко від нас, що її дуже складно вивчати. Вона має діаметр приблизно 1100 км. Навколо дивного світу з двома кільцями обертається супутник Вейвот діаметром приблизно 160 км. Супутник розташований на відстані приблизно 14 500 км від карликової планети. Для порівняння Місяць перебуває в середньому на відстані майже 390 000 км від нас.

У Сонячній системі добре видимі кільця має планета Сатурн. Але планети Юпітер, уран і Нептун, а також карликова планета Хаумеа та деякі астероїди також мають кільця. Але ці кільця розміщені в межах особливої відстані від своїх світів, яка називається прелом Роша. Усередині цієї межі планети та об'єкти можуть утримувати кільця в стабільному стані своєю гравітацією. Але у карликової планети Квавар кільця знаходяться за межею Роша і це складно пояснити.

Карликова планета Квавар, ліворуч — супутник Вейвот. Фотографія телескопа Хаббл Фото: solar-system

Під час дослідження карликової планети Квавар її зовнішнє кільце QR1 мало затьмарити світло зірки UCAC4 376-136839. Таким чином вчені сподівалися отримати більше інформації про карликову планету. Але виявилося, що щось ще закриває собою світло зірки на короткий час.

Вчені вважають, що це може бути другий супутник карликової планети або ж іще одне неможливе кільце, яке також розташоване за межею Роша. Хоча астрономи не можуть виключити наявність другого супутника, який якщо і існує, то приблизно в 22 рази тьмяніший за Вейвот, все ж вони схиляються більше до існування третього кільця.

Розрахунки вчених показують, що якщо ще один супутник існує, то він перебуває на відстані приблизно 5700 км від карликової планети Квавар. При цьому цей супутник має перебувати з Вейвотом в орбітальному резонансі 7:2. Це означає, що на кожні два оберти супутника Вейвот припадає 7 обертів невідомого супутника.

За словами вчених, зовнішнє кільце QR1 і внутрішнє кільце QR2 можуть бути схильні до впливу орбітального резонансу. Зокрема, на кільце QR1 найімовірніше впливають як обертання карликової планети, так і Вейвот. Це може пояснити те, що кільця карликової планети Квавар розташовані не там, де мають бути.

Тепер учені спробують за допомогою космічного телескопа Вебб виявити або третє кільце, або невидимий супутник.

Як уже писав Фокус, до нас наближається астероїд розміром з авіалайнер і це можна побачити в прямому ефірі. 30 серпня астрономи виявили новий астероїд у Сонячній системі, а вже в ніч з 2 на 3 вересня він наблизиться до нашої планети на близьку відстань за космічними мірками.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження припускає, що водні світи в нашій галактиці можуть складатися не з води, а з особливої вуглецевої сполуки з ядром з алмазів.