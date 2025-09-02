Усередині алмази: планети з сажі можуть зустрічатися частіше в Чумацькому Шляху, ніж водні світи

Астрономи вважають, що планети, які визначають, як багаті на воду світи, насправді можуть мати зовсім інший склад. І це може впливати на їхню потенційну населеність.

Related video

Вчені вважають, що так звані водні світи є одним із найпоширеніших типів планет у нашій галактиці. Це пояснюється їхньою низькою щільністю і великою кількістю водяного льоду за межами так званої снігової лінії навколо зірок. Це лінія, за межами якої вода існує в замороженому вигляді. Але автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, вважають, що частіше можна зустріти в нашій галактиці не водні світи, а планети з сажі, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Планета з сажі — це не світ, що складається з відомого чорного порошку, який є продуктом горіння. Астрономи називають сажею тугоплавкий органічний вуглець. Це органічна сполука, багата на вуглець, водень, кисень та азот.

Насправді така сажа поширена в Сонячній системі і вважається, що її маса може становити до 40% від загальної маси комет. Комети є залишками утворення Сонячної системи, а це означає, що сажі було багато в період формування планет мільярди років тому. Тобто така сажа може існувати у великій кількості під час формування планет в інших зоряних системах.

Науковці вважають, що ближче до зірок, ніж снігова лінія (снігова лінія в Сонячній системі розташована між Марсом і Юпітером), може знаходитися лінія сажі. За межами цієї лінії сажа може стати значною частиною будь-якої планети, яка формується в протопланетному диску, що оточує молоду зірку.

Автори дослідження припускають, що в протопланетних дисках існують різні зони, які призводять до створення різних планет. У внутрішньо зоні, ближче до зірки формуються кам'янисті планети земної групи, такі як Земля, і тут сажа не може перебувати в стабільному стані через високу для неї температуру.

За лінією сажі і до снігової лінії можуть формуватися планети, які складаються здебільшого з сажі і з невеликою кількістю води. Тут все ще висока температура для існування водяного льоду. Вчені вважають, що такі планети мають бути схожі на супутник Сатурна Титан і можуть мати атмосферу з метану.

За сніговою лінією, як вважають учені, формуються планети, що складаються переважно з водяного льоду. Моделювання показує, що, ґрунтуючись на співвідношенні маси і радіуса планет, неможливо відрізнити планети з сажі від водних світів. Це означає, що багато планет на кшталт міні-Нептун, які більші за Землю, і які вважають водними світами, насправді можуть складатися з багатого вуглецем матеріалу, а не з води. Але щоб підтвердити це потрібно дослідити атмосфери цих планет.

Учені вважають, що у планет із сажі можуть бути алмазні ядра, адже алмази — це дуже щільний вуглець. Ці ядра ускладнюють створення магнітного поля, необхідного для захисту будь-якого примітивного життя від космічних променів. І водночас ці планети можуть мати багато метану та органічних сполук, які необхідні для появи примітивного життя.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, де в Чумацькому Шляху можуть перебувати населені планети. Дослідники вивчили параметри галактичної зони населеності, щоб з'ясувати, де можуть перебувати придатні для появи складного життя кам'янисті планети, схожі на Землю.

Також Фокус писав про нове відкриття на Сонці, яке може допомогти захистити супутники на орбіті від негативного впливу нашої зірки.