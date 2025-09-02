До нас наближається астероїд розміром з авіалайнер: це можна побачити в прямому ефірі (відео)

30 серпня астрономи виявили новий астероїд у Сонячній системі, а вже в ніч із 2 на 3 вересня він наблизиться до нашої планети на близьку відстань за космічними мірками.

Італійський проєкт The Virtual Telescope проведе пряму онлайн трансляцію, за допомогою якої можна буде спостерігати за наближенням до Землі нового астероїда 2025 QD8. Цей астероїд не становить небезпеки для нас, хоча і має розмір, який можна порівняти з розміром пасажирського авіалайнера, пише Space.

30 серпня астрономи з проєкту The Virtual Telescope виявили новий астероїд у Сонячній системі, який тоді перебував на відстані майже 4 млн км від Землі. Цей астероїд виглядав, як крихітна яскрава крапка, яка відбиває сонячне світло. Його можна побачити на фотографії нижче.

Дослідження показало, що астероїд має розмір від 17 до 38 метрів. Для порівняння, середній розмір пасажирських авіалайнерів починається від 30-40 метрів. Точні розміри астероїдів визначити складно, а тому вчені можуть отримати лише передбачуваний розмір.

Астероїд 2025 QD8 показаний стрілкою в центрі знімка Фото: мини-луна

Відомо, що в ніч з 2 на 3 вересня, новий астероїд 2025 QD8 наблизитися до Землі на відстань приблизно 218 000 км. Це майже половина середньої відстані між Землею та Місяцем. Нагадуємо, що супутник Землі має не кругову, а екліптичну орбіту, а тому має різну відстань від Землі під час обертання навколо нашої планети. За космічними мірками 218 000 км — це близька дистанція, але вчені кажуть, що астероїд 2025 QD8 не вріжеться ні в Землю, ні в Місяць. За словами астрономів, швидкість астероїда становить приблизно 45 000 км/год.

За польотом астероїда можна буде спостерігати за допомогою онлайн-трансляції, організованої проектом The Virtual Telescope. Посилання на трансляцію, яка розпочнеться о 2 годині ночі за Києвом 3 вересня, знаходиться вище.

Під час трансляції буде показано зображення астероїда 2025 QD8 у режимі реального часу, отримані за допомогою роботизованих телескопів.

Астрономи вже виявили десятки тисяч астероїдів, орбіти яких перетинають орбіту Землі, а отже вони часто наближаються до нашої планети. Серед них є тисячі потенційно небезпечних астероїдів, які можуть одного разу зіткнутися з нашою планетою.

Але в NASA вважають, що протягом найближчих 100 років жоден потенційно небезпечний астероїд не повинен врізатися в Землю. Але спостереження за цими об'єктами триває, адже в будь-який час небезпечний астероїд може змінити траєкторію польоту під дією зовнішніх сил.

