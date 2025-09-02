К нам приближается астероид размером с авиалайнер: это можно увидеть в прямом эфире (видео)

30 августа астрономы обнаружили новый астероид в Солнечной системе, а уже в ночь с 2 на 3 сентября он приблизится к нашей планете на близкое расстояние по космическим меркам.

Итальянский проект The Virtual Telescope проведет прямую онлайн трансляцию, с помощью которой можно будет наблюдать за приближением к Земле нового астероида 2025 QD8. Этот астероид не представляет опасности для нас, хотя и имеет размер сравнимый с размером пассажирского авиалайнера, пишет Space.

30 августа астрономы из проекта The Virtual Telescope обнаружили новый астероид в Солнечной системе, который тогда находился на расстоянии почти 4 млн км от Земли. Этот астероид выглядел, как крошечная яркая точка, которая отражает солнечный свет. Его можно увидеть на фотографии ниже.

Исследование показало, что астероид имеет размер от 17 до 38 метров. Для сравнения, средний размер пассажирских авиалайнеров начинается от 30-40 метров. Точные размеры астероидов определить сложно, а потому ученые могут получить лишь предполагаемый размер.

Астероид 2025 QD8 показан стрелкой в центре снимка Фото: Virtual Telescope

Известно, что в ночь с 2 на 3 сентября, новый астероид 2025 QD8 приблизиться к Земле на расстояние примерно 218 000 км. Это почти половина среднего расстояния между Землей и Луной. Напоминаем, что спутник Земли имеет не круговую, а эклиптическую орбиту, а потому имеет разное расстояние от Земли во время вращения вокруг нашей планеты. По космическим меркам 218 000 км – это близкая дистанция, но ученые говорят, что астероид 2025 QD8 не врежется ни в Землю, ни в Луну. По словам астрономов, скорость астероида составляет примерно 45 000 км/ч.

За полетом астероида можно будет наблюдать с помощью онлайн-трансляции, организованной проектом The Virtual Telescope. Ссылка на трансляцию, которая начнется в 2 часа ночи по Киеву 3 сентября, находится выше.

Во время трансляции будут показаны изображения астероида 2025 QD8 в режиме реального времени, полученные с помощью роботизированных телескопов.

Астрономы уже обнаружили десятки тысяч астероидов, орбиты которых пересекают орбиту Землю, а значит они часто приближаются к нашей планете. Среди них есть тысячи потенциально опасных астероидов, которые могут однажды столкнуться с нашей планетой.

Но в NASA считают, что в течение ближайших 100 лет ни один потенциально опасный астероид не должен врезаться Землю. Но наблюдение за этими объектами продолжается, ведь в любое время опасный астероид может изменить траекторию полета под действием внешних сил.

