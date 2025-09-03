Корабль инопланетян или комета: есть способ раскрыть секрет межзвездного пришельца (фото)

Большинство астрономов уверены в том, что 3I/ATLAS, является межзвездной кометой, которая вскоре приблизится к Солнцу, чтобы затем навсегда покинуть Солнечную систему. Есть те, кто считает этот межзвездный объект исследовательским кораблем внеземной цивилизации. С помощью этих космических аппаратов можно будет выяснить природу пришельца из другой звездной системы.

Новый, уже третий по счету, межзвездный объект в Солнечной системе, получивший название 3I/ATLAS, астрономы обнаружили 1 июля этого года. Многие исследования показывают, что это межзвездная комета, которая прибыла из другой звездной системы. Траектория полета кометы и ее скорость в 219 000 км/ч указывают на то, что она прибыла в Солнечную систему из той части Млечного Пути, где звезды старше Солнца. В то же время есть ученые, которые считают, что 3I/ATLAS может быть космическим кораблем инопланетной цивилизации, который может заниматься исследованием других миров. Но авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, уверены, что 3I/ATLAS является кометой. Они предлагают использовать космические аппараты для ее тщательного исследования с относительно близкого расстояния, а также взять образцы этого объекта. Таким образом можно будет получить беспрецедентные данные о комете 3I/ATLAS, ведь иначе ее хорошо изучить вряд ли получится, пишет Space.

Прошлые исследования предполагают, что межзвездная комета 3I/ATLAS была создана в звездной системе, возраст которой может составлять примерно 7 млрд лет. Кометы формируются вскоре после образования звезд, а значит 3I/ATLAS может также иметь такой же возраст. Это значит, что межзвездная комета может быть старше Солнца и всей Солнечной системы примерно на 2,5 млрд лет. Изучение материала кометы даст возможность узнать условия, в которых она формировалась еще до того, как появилось Солнце. Но есть одна проблема.

Фотография межзвездной кометы 3I/ATLAS, сделанная телескопом Хаббл Фото: NASA

Как у комет в Соленной системе у 3I/ATLAS по мере приближения к Солнцу появилась кома, то есть оболочка их газа и пыли. Она возникает под действием тепла Солнца, когда вещество испаряется из ядра кометы. Ученые считают, что у 3I/ATLAS вскоре появится и характерный кометный хвост. Изучение состава комы и хвоста дает возможность ученым понять, из каких химических веществ состоит ядро кометы.

Самая большая кома и хвост у комет появляется, когда они находятся ближе всего к Солнцу, но 3I/ATLAS будет находится ближе всего к нашей звезде в то время, когда она будет расположена по ту сторону от Солнца по отношению к Земле. Это значит, что наземные и космические телескопы не смогут более детально изучить 3I/ATLAS с относительно близкого расстояния.

Поэтому ученые считают, что нужно использовать некоторые космические аппреты для изучения межзвездной кометы и даже для того, чтобы собрать немного образцов ее вещества.

Фотография межзвездной кометы 3I/ATLAS, сделанная телескопом Уэбб Фото: NASA

В ближайшие месяцы 3I/ATLAS пролетит мимо Марса. Ближе всего в это время к межзвездной комете будет находится аппарат "Психея" (летит изучать богатый ценными металлами одноименный астероид) и аппарат JUICE (летит изучать Юпитер и спутники). Первый зонд может оказаться на расстоянии 45 млн км от 3I/ATLAS, а второй – на расстоянии 68 млн км. В то же время орбитальные аппараты, которые вращаются вокруг Марса будут находится к межзвездной комете еще ближе – на расстоянии 29 млн км. Все эти аппараты будут находиться гораздо ближе к 3I/ATLAS, чем тогда, когда комета приблизится к Земле в декабре этого года на расстояние 269 млн км.

Ученые считают, что космические аппараты Europa Clipper (летит изучать спутники Юпитера, в частности Европу) и Hera (летит изучать астероид Диморф, орбиту которого 3 года назад изменил аппарат DART) смогут пролететь через хвост кометы 3I/ATLAS. Таким образом можно будет получить образцы вещества межзвездной кометы.

По словам ученых, существует уникальная возможность изучить межзвездный объект, который, возможно, возник 7 млрд лет назад, с близкого расстояния. Такой шанс выпадет раз в жизни, говорят астрономы. Авторы исследования надеются, что с помощью космических аппаратов можно будет разрыть секреты межзвездного пришельца 3I/ATLAS.

