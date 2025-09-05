Нове фото міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS: у нього з'явився довгий хвіст (фото)

Астрономи отримали нове зображення міжзоряної комети 3I/ATLAS, яка прямує через внутрішню частину Сонячної системи. Фото показало, що в комети зростає характерний для таких об'єктів хвіст.

Дослідження третього міжзоряного об'єкта, виявленого в Сонячній системі, тривають. Астрономи за допомогою обсерваторії Джеміні південь у Чилі отримали разюче нове зображення міжзоряної комети 3I/ATLAS, на якому видно довгий хвіст, який зростає. Вчені отримали нові дані про колір комети та її хімічний склад, пише Phys.

На нових зображеннях астрономи побачили, що міжзоряна комета вже має добре виражений хвіст. Також кома комети, тобто хмара з газу і пилу, що оточує крижане ядро комети, збільшилася в міру наближення до Сонця.

За словами вчених, кома комети виглядає трохи інакше, ніж на минулих зображеннях. Також раніше астрономи лише припускали, що у комети, можливо, з'явився хвіст, але тепер є цьому докази. І цей хвіст, найімовірніше, зростатиме. Астрономи кажуть, що нові особливості комети 3I/ATLAS показують, що її активність зростає в міру проходження через внутрішню частину Сонячної системи.

Комети, що складаються з крижаних речовин, поступово випаровуються під впливом тепла Сонця, а тому в них з'являється велика кома і довгий хвіст. Вони складаються з речовин, які випарувалися з ядра комети.

Астрономи також провели спектральний аналіз світла, яке відбиває комета, щоб отримати інформацію про її склад. Це спостереження дає змогу зрозуміти, як міжзоряна комета змінюється в міру проходження через Сонячну систему. Астрономи кажуть, що зміни в кометі відбуваються в міру того, як вона наближається до Сонця.

Спостереження показало, що пил і лід міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS загалом аналогічні пилу і льоду комет у Сонячній системі. Це говорить про те, що комети можуть формуватися схожим способом у різних зоряних системах.

Нагадуємо, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS було виявлено на початку липня цього року. Це всього лише третій міжзоряний об'єкт, який астрономи побачили в Сонячній системі.

На відміну від комет, пов'язаних із Сонцем, 3I/ATLAS рухається гіперболічною орбітою, яка в кінцевому підсумку поверне її в міжзоряний простір наприкінці цього або на початку наступного року.

Минулі дослідження припускають, що ядро комети має діаметр понад 5 кілометрів, що робить 3I/ATLAS найбільшим відомим міжзоряним об'єктом.

Фокус уже писав про те, що вчені дійшли висновку, що 3I/ATLAS має багато води і вуглекислого газу у своєму складі.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили незвичайний протопланетний диск навколо молодої зірки, де майже повністю відсутня вода. Це відкриття кидає виклик теоріям формування кам'янистих планет, як-от Земля.