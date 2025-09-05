Космос без води: відкриття може зруйнувати теорії створення планет схожих на Землю (фото)

Астрономи виявили незвичайний протопланетний диск навколо молодої зірки, де майже повністю відсутня вода. Це відкриття кидає виклик теоріям формування кам'янистих планет, таких як наша.

Учені за допомогою космічного телескопа Вебб провели дослідження області утворення нових зірок NGC 6357, що розташована на відстані 8000 світлових років від нас. Навколо молодої зірки XUE 10 астрономи виявили дуже дивний протопланетний диск, у якому можуть формуватися планети. Астрономи виявили, що в тих ділянках диска, де зазвичай формуються планети земного типу, практично немає води. Зате там існує несподівано велика кількість вуглекислого газу. Дослідження, представлене в журналі Astronomy & Astrophysics, ставить під сумнів теорії формування планет схожих на Землю, пише Live Science.

Зазвичай молоді зірки оповиті хмарою з газу і пилу, відомою як протопланетний диск. У цьому диску можуть формуватися планети, астероїди і комети. Традиційні моделі формування планет припускають, що в міру еволюції протопланетних дисків частинки кам'янистого матеріалу, багатого водяним льодом, переміщаються із зовнішніх і холодніших частин диска ближче до зірки. У результаті температура на поверхні кам'янистих частинок підвищується, що призводить до утворення водяної пари. Але в тому місці, де в диску зірки XUE 10 має бути багато води, астрономи виявили, що там навпаки багато вуглекислого газу. А води там практично немає.

Складене зображення області зореутворення NGC 6357 Фото: solar-system

За словами вчених, зазвичай у внутрішніх частинах протопланетних дисків, де формуються кам'янисті планети земного типу, міститься дуже багато водяної пари. Але в диску зірки XUE 10 навпаки води так мало, що вона ледь помітна і переважає вуглекислий газ.

За словами вчених, це відкриття кидає виклик сучасним уявленням про хімію та еволюцію протопланетних дисків. Поки що астрономи не можуть пояснити, чому в диску зірки XUE 10 так багато вуглекислого газу і майже немає води.

Зображення області зореутворення NGC 6357 з молодою зіркою XUE 10 Фото: solar-system

У авторів дослідження є дві гіпотези, які пояснюють природу незвичайного протопланетного диска.

Згідно з першою гіпотезою, несподівана майже повна відсутність води може бути пов'язана з тим, що молода зірка XUE 10 або сусідні зірки випускають потужне ультрафіолетове випромінювання. Воно може змінити хімію диска і виснажити запаси води.

Згідно з іншою гіпотезою, можливо, частинки пилу в цій ділянці диска не покриті великою кількістю водяного льоду, а мають багато замороженого вуглекислого газу. Це може бути пов'язано з особливими умовами навколо молодої зірки.

Подальше дослідження може допомогти краще зрозуміти формування планет земного типу.

