Найдальші зонди: чи переживуть "Вояджери" зіткнення Чумацького Шляху й Андромеди (фото)

Найдальшими космічними апаратами є зонди NASA "Вояджер-1" і "Вояджер-2", які зараз перебувають у міжзоряному просторі. Через 4 млрд років вони все ще можуть дрейфувати в космосі, коли станеться злиття двох великих галактик.

Приблизно через 4 млрд років наша галактика Чумацький Шлях почне злиття із сусідньою галактикою Андромеди. Поки що їх розділяє 2,5 млн світлових років, але ця відстань скорочується і в кінцевому підсумку дві галактики об'єднаються в одну. Зонди NASA "Вояджер-1" і "Вояджер-2", запущені 1977 року, імовірно, все ще дрейфуватимуть у міжзоряному просторі ще довго після того, як їхні джерела живлення вийдуть з ладу. Але чи зможуть ці апарати пережити зіткнення Чумацького Шляху і галактики Андромеди? Про це пише WION.

Зіткнення двох галактик є звичайним процесом у Всесвіті. Протягом усієї історії космосу галактики зіштовхувалися, зливалися і об'єднувалися в більші об'єкти. Це відбувається зараз і відбуватиметься в майбутньому. Найближчою до нас великою галактикою є галактика Андромеди, яка зближується з Чумацьким Шляхом. Приблизно через 4 млрд років тому почнеться їхнє зіткнення і злиття, яке триватиме мільярди років. "Вояджери" будуть крихітними об'єктами порівняно з масштабами галактичних структур, тож їхнє виживання буде радше питанням імовірності.

Зонди NASA "Вояджер-1" і "Вояджер-2", запущені 1977 року, ймовірно, все ще дрейфуватимуть у міжзоряному просторі ще довго після того, як їхні джерела живлення вийдуть з ладу Фото: solar-system

"Вояджер-1" покинув Сонячну систему у 2012 році, а "Вояджер-2" — у 2018 році. Наразі, ці зонди перебувають на відстані приблизно 25 і 24 мільярди кілометрів від нас відповідно. Але до моменту зіткнення Чумацького Шляху і галактики Андромеди обидва апарати перебуватимуть у десятках тисяч світлових років від нас. Нагадуємо, що один світловий рік дорівнює приблизно 9,6 трильйонів кілометрів. Місцезнаходження зондів визначить, чи пройдуть вони через щільні області з газу і зірок, чи залишаться у відносно порожньому просторі.

Приблизно через 4 млрд років наша галактика Чумацький Шлях почне злиття із сусідньою галактикою Андромеди Фото: Wikipedia

У галактиках існують величезні обсяги порожнього простору. Навіть під час злиття галактик імовірність прямого зіткнення "Вояджерів" із зіркою залишається вкрай низькою. Більший ризик виникає під час проходження зондів через щільніші області космосу, де відбувається поява нових зірок. Там сконцентрована величезна кількість газу і пилу.

Протягом мільярдів років зонди NASA можуть випадково зіткнутися з частинками пилу. Одне зіткнення на високій швидкості може пошкодити або зруйнувати їхню структуру. Під час злиття галактик такі умови можуть бути більш поширені, що підвищує ризик руйнування апаратів.

Галактика Андромеди Фото: solar-system

Під час злиття Чумацького Шляху і галактики Андромеди їхня гравітація змінить траєкторію руху зірок дрібніших об'єктів. Зонди "Вояджер-1" і "Вояджер-2" можуть опинитися на абсолютно нових орбітах, що потенційно може призвести до того, що вони за мільярди років можуть бути викинуті з об'єднаної величезної галактики.

Протягом мільярдів років зонди NASA будуть поступово руйнуватися. Удари мікрометеоритів і космічна радіація послаблять їхню структуру, що зробить їхнє фізичне виживання після зіткнення галактик невизначеним, хоча фрагменти можуть зберегтися. "Вояджери" можуть існувати у вигляді уламків, які дрейфуватимуть в об'єднаній галактиці.

