Самые далекие зонды: переживут ли "Вояджеры" столкновение Млечного Пути и Андромеды (фото)

Самыми далекими космическими аппаратами являются зонды NASA “Вояджер-1” и “Вояджер-2”, которые сейчас находятся в межзвездном пространстве. Через 4 млрд лет они все еще могут дрейфовать в космосе, когда случится слияние двух крупных галактик.

Примерно через 4 млрд лет наша галактика Млечный Путь начнет слияние с соседней галактикой Андромеды. Пока что их разделяет 2,5 млн световых лет, но это расстояние сокращается и в конечном итоге две галактики объединятся в одну. Зонды NASA "Вояджер-1" и "Вояджер-2", запущенные в 1977 году, вероятно, все еще будут дрейфовать в межзвездном пространстве еще долго после того, как их источники питания выйдут из строя. Но смогут ли эти аппараты пережить столкновение Млечного Пути и галактики Андромеды? Об этом пишет WION.

Столкновения двух галактик является обычным процессом во Вселенной. В течение всей истории космоса галактики сталкивались, сливались и объединялись в более крупные объекты. Это происходит сейчас и будет происходить в будущем. Самой близкой к нам крупной галактикой является галактика Андромеды, которая сближается с Млечным Путем. Примерно через 4 млрд лет назад начнется их столкновение и слияние, которое продлится миллиарды лет. "Вояджеры" будут крошечными объектами по сравнению с масштабами галактических структур, поэтому их выживание будет скорее вопросом вероятности.

Зонды NASA "Вояджер-1" и "Вояджер-2", запущенные в 1977 году, вероятно, все еще будут дрейфовать в межзвездном пространстве еще долго после того, как их источники питания выйдут из строя Фото: NASA

"Вояджер-1" покинул Солнечную систему в 2012 году, а "Вояджер-2" – в 2018 году. Сейчас, эти зонды находятся на расстоянии примерно 25 и 24 миллиарда километров от нас соответственно. Но к моменту столкновения Млечного Пути и галактики Андромеды оба аппарата будут находиться в десятках тысяч световых лет от нас. Напоминаем, что один световой год равен примерно 9,6 триллионов километров. Местоположение зондов определит, пройдут ли они через плотные области из газа и звезд или останутся в относительно пустом пространстве.

Примерно через 4 млрд лет наша галактика Млечный Путь начнет слияние с соседней галактикой Андромеды Фото: Wikipedia

В галактиках существуют огромные объемы пустого пространства. Даже во время слияния галактик вероятность прямого столкновения "Вояджеров" со звездой остается крайне низкой. Больший риск возникает при прохождении зондов через более плотные области космоса, где происходит появление новых звезд. Там сконцентрировано огромное количество газа и пыли.

В течение миллиардов лет зонды NASA могут случайно столкнуться с частицами пыли. Одно столкновение на высокой скорости может повредить или разрушить их структуру. При слиянии галактик такие условия могут быть более распространены, что повышает риск разрушения аппаратов.

Галактика Андромеды Фото: NASA

Во время слияния Млечного Пути и галактики Андромеды их гравитация изменит траекторию движения звезд более мелких объектов. Зонды "Вояджер-1" и "Вояджер-2" могут оказаться на совершенно новых орбитах, что потенциально может привести к тому, что они через миллиарды лет могут быть выброшены из объединенной огромной галактики.

В течение миллиардов лет зонды NASA будут постепенно разрушаться. Удары микрометеоритов и космическая радиация ослабят их структуру, что сделает их физическое выживание после столкновения галактик неопределенным, хотя фрагменты могут сохраниться. "Вояджеры" могут существовать в виде обломков, которые будут дрейфовать в объединенной галактике.

