Космос без воды: открытие может разрушить теории создания планет похожих на Землю (фото)

Астрономы обнаружили необычный протопланетный диск вокруг молодой звезды, где почти полностью отсутствует вода. Это открытие бросает вызов теориям формирования каменистых планет, таких как наша.

Ученые с помощью космического телескопа Уэбб провели исследование области образования новых звезд NGC 6357, которая находится на расстоянии 8000 световых лет от нас. Вокруг молодой звезды XUE 10 астрономы обнаружили очень странный протопланетный диск, в котором могут формироваться планеты. Астрономы обнаружили, что в тех участках диска, где обычно формируются планеты земного типа, практически нет воды. Зато там существует неожиданно большое количество углекислого газа. Исследование, представленное в журнале Astronomy & Astrophysics, ставит под сомнение теории формирования планет похожих на Землю, пишет Live Science.

Обычно молодые звезды окутаны облаком из газа и пыли, известным как протопланетный диск. В этом диск могут формироваться планеты, астероиды и кометы. Традиционные модели формирования планет предполагают, что по мере эволюции протопланетных дисков частицы каменистого материала, богатого водяным льдом, перемещаются из внешних и более холодных частей диска ближе к звезде. В результате температура на поверхности каменистых частиц повышается, что приводит к образованию водяного пара. Но в том месте, где в диске звезды XUE 10 должно быть много воды, астрономы обнаружили, что там наоборот много углекислого газа. А воды там практически нет.

Составное изображение области звездообразования NGC 6357 Фото: NASA

По словам ученых, обычно во внутренних частях протопланетных дисков, где формируются каменистые планеты земного типа, находится очень много водяного пара. Но в диске звезды XUE 10 наоборот воды так мало, что она едва заметна и преобладает углекислый газ.

По словам ученых, это открытие бросает вызов современным представлениях о химии и эволюции протопланетных дисков. Пока что астрономы не могут объяснить, почему в диске звезды XUE 10 так много углекислого газа и почти нет воды.

Изображение области звездообразования NGC 6357 с молодой звездой XUE 10 Фото: NASA

У авторов исследования есть две гипотезы, которые объясняют природу необычного протопланетного диска.

Согласно первой гипотезе, неожиданное почти полное отсутствие воды может быть связано с тем, что молодая звезда XUE 10 или соседние звезды выпускают мощное ультрафиолетовое излучение. Оно может изменить химию диска и истощить запасы воды.

Согласно другой гипотезе, возможно, частицы пыли в этом участке диска не покрыты большим количеством водяного льда, а имеют много замороженного углекислого газа. Это может быть связано с особенными условиями вокруг молодой звезды.

Дальнейшее исследование может помочь лучше понять формирование планет земного типа.

