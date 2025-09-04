Ученых ждал сюрприз в самом центре Марса: ядро Красной планеты такое же, как у Земли (фото)

Новый анализ данных посадочного модуля InSight позволил определить, что внутреннее ядро Марса на самом деле твердое, а не жидкое, как предполагалось ранее.

Ученые пришли к выводу, что внутренне ядро Марса имеет примерно 613 ± 67 км в диаметре и является твердой структурой. Это открытие не только противоречит предыдущим данным о том, что ядро Красной планеты полностью жидкое, но и противоречит современному пониманию состава ядра Марса. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет ScienceAlert.

Прошлые исследования предполагали, что ядро Марса скорее всего полностью является жидким. Но теперь ученые провели новый анализ данных посадочного модуля InSight, который работал на Марсе с 2018 по 2022 года, и пришли к выводу, что внутреннее ядро Красной планеты является твердым и имеет диаметр примерно 613 ± 67 км.

Посадочный модуль InSight использовал сейсмометр для регистрации сейсмических волн, возникших в результате землетрясений на Красной планете. Эти волны по-разному перемещаются в недрах Марса и с их попоите можно определить внутреннюю структуру планеты. Ранее ученые выяснили, что у Марса, как и Земли, есть твердая кора, расплавленная мантия, а также ядро. Предполагалось, что это ядро, состоит из легких химических элементов и высокая температура не позволяет ядру Марса быть твердым. По крайней мере, если речь идет о внутреннем ядре.

Посадочный модуль Insight использовал сейсмометр для регистрации сейсмических волн, возникших в результате землетрясений на Красной планете Фото: NASA

На Земле внутренне ядро твердое, а внешнее — жидкое. Взаимодействие внешнего и внутреннего ядра на Земле создает магнитное поле нашей планеты. Но на Марсе нет глобального магнитного поля, но некоторые данные указывают на то, что в далеком прошлом оно было. Поэтому, ученые предположили, что что внутренне ядро Марса должно быть твердым.

Ученые изучили сейсмические волны, которые проходили через ядро Марса и смогли подтвердить, что его внутренняя часть является твердой.

По словам авторов исследования, состав ядра Марса, вероятно, несколько отличается от состава ядра Земли. Ядро Красной планеты также в основном состоит из железа, но имеет высокую концентрацию серы, кислорода и углерода.

Сравнение структуры Земли (слева) и Марса (справа). Показаны кора, мантия, внешнее и внутреннее ядро Фото: ScienceAlert

Сейсмические волны классифицируются в зависимости от того, как они распространяются во внутренних слоях планеты. P-волны – самые быстрые, они проходят через кору и мантию. K-волны проходят через внешнее ядро планеты. I-волны проходят через внутреннее ядро, а i-волны отражаются от внешней границы внутреннего ядра. Эти буквы можно объединить, чтобы описать путь сейсмической волны. Например, волны PKiKP проходят через мантию, входят во внешнее ядро, отражаются от внутреннего ядра, выходят обратно через внешнее ядро и попадают в мантию. После этого их регистрирует сейсмометр.

Анализ данных InSight позволил обнаружить сразу несколько сейсмических волн, которые указывают на наличие твердого внутреннего ядра у Марса.

Пока ученые не могут понять, почему внутренне ядро Марса твердое, хотя должно быть жидким. Будут проведены моделирования, чтобы попытаться найти ответ. Дальнейшие исследования могут помочь выяснить, почему Марс потерял свое магнитное поле.

