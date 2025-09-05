Телескоп NASA виявив, що новий міжзоряний об'єкт схожий на комети Сонячної системи (фото)

Астрономи за допомогою космічного телескопа SPHEREx провели дослідження міжзоряної комети 3I/ATLAS. Виявилося, що цей об'єкт має багато спільного з кометами Сонячної системи. Зокрема, вчені виявили, що ядро комети оповите хмарою з вуглекислого газу.

Уже 2 місяці з моменту відкриття міжзоряної комети 3I/ATLAS, астрономи проводять дослідження цього об'єкта, що переміщується Сонячною системою зі швидкістю майже 220 000 км/год. Через кілька місяців комета покине межі Сонячної системи, а тому астрономи намагаються отримати максимальну кількість інформації про неї. Для нового дослідження вчені використовували запущений цього року космічний телескоп SPHEREx. Результати дослідження представлені на сервері препринтів arXiv, пише Space.

Комета 3I/ATLAS — це всього лише третій міжзоряний об'єкт, виявлений у Сонячній системі, але він найбільший і найяскравіший з усіх. Вважається, що ядро комети має діаметр понад 5 км, а її вік оцінюють у приблизно 7 млрд років. Тобто, вона, як припускається, може бути старшою за Сонце і всі планети Сонячної системи.

Космічний телескоп NASA SPHEREx, який був запущений у березні цього року, як уже писав Фокус, призначений для дослідження Всесвіту в 102 діапазонах довжин хвиль інфрачервоного світла. Це дасть можливість краще зрозуміти еволюцію космосу. Унікальні прилади телескопа також дають змогу проводити дослідження об'єктів у Сонячній системі. Тому астрономи використовували його для спостереження за міжзоряною кометою 3I/ATLAS.

У міру наближення до Сонця, як і у всіх комет, у 3I/ATLAS виникла велика оболонка з газу і пилу, відома як кома. Вона з'являється у комет, які являють собою крижані тіла, коли тепло Сонця нагріває ядро комети і його речовини випаровуються.

За допомогою телескопа SPHEREx астрономи виявили в комі коме комети величезну кількість діоксиду вуглецю (вуглекислого газу), а водяний лід у ядрі 3I/ATLAS. Це означає, що комета з іншої зоряної системи схожа за складом на комети в Сонячній системі.

Комети складаються не тільки з кам'янистого пилу, а й також із води, діоксиду вуглецю і монооксиду вуглецю (чадного газу) в замороженому стані, тобто вони перебувають у вигляді льоду. Усі три сполуки є найбільш поширеними в Сонячній системі.

За словами вчених, кількість кожного компонента залежить від того, де і коли комета утворилася та еволюціонувала. Це пов'язано з тим, що ці компоненти випаровуються в космосі за різних температур. Наприклад, комети, які утворилися на краю Сонячної системи, повинні містити у великій кількості водяний лід, а також заморожені вуглекислий і чадний газ. Комети, які були створені ближче до Сонця, містять в основному водяний лід і заморожений вуглекислий газ.

Наявність великої кількості вуглекислого газу в комі міжзоряної комети 3I/ATLAS і водяного льоду в її ядрі вказує на те, що вона утворилася близько до своєї зірки, перед тим, як була викинута зі своєї зоряної системи.

Астрономи продовжать спостереження за кометою 3I/ATLAS за допомогою телескопа SPHEREx, щоб отримати ще більше інформації. За словами авторів дослідження, чим ближче комета перебуватиме до Сонця, тим більшою буде її кома, яка наповниться також водяною парою. При цьому в комети має з'явитися великий пиловий хвіст.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS має опинитися на найближчій відстані від Сонця наприкінці жовтня або на початку листопада. А 3 жовтня комета опиниться на найближчій відстані від Марса, і астрономи, як уже писав Фокус, мають намір використовувати орбітальні апарати, що досліджують Червону планету, для вивчення міжзоряного гостя.

