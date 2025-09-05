Космічний корабель Ілона Маска відсунув МКС від Землі, щоб вона не впала на планету (відео)

Вантажний космічний корабель Dragon компанії SpaceX Ілона Маска виконав історичний маневр на орбіті і підняв Міжнародну космічну станцію на нову висоту.

Міжнародна космічна станція (МКС) перебуває на орбіті на висоті в середньому 400 км над поверхнею Землі. Навіть на цій висоті все ще існує атмосфера нашої планети, хоч і сильно розріджена, яка чинить опір руху станції. Через це МКС, якщо не підтримувати стабільність її орбіти, може впасти вниз. Космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX використовував свої двигуни, щоб підняти МКС вище. Тепер станція знаходиться трохи далі від Землі, пише Space.

Космічний вантажний корабель Dragon прибув на МКС 25 серпня

Космічний вантажний корабель Dragon прибув на МКС 25 серпня. Він доставив на станцію понад 2 тонни наукового обладнання та припасів для астронавтів. А 3 вересня корабель запустив два свої двигуни Draco на 5 хвилин і 3 секунди, щоб змінити орбіту МКС. NASA вирішило перевірити, чи зможе корабель SpaceX впоратися з цим завданням, і все пройшло успішно. У результаті маневру МКС піднялася на висоту 419 км.

Космічний вантажний корабель Dragon доставив на станцію понад 2 тонни наукового обладнання та припасів для астронавтів Фото: solar-system

МКС, яка перебуває в середньому на висоті 400 км над Землею, через опір атмосфери постійно знижується. Наразі для підтримання її орбіти використовуються російські вантажні кораблі "Прогрес", які кожні кілька місяців запускають двигуни і піднімають орбітальну станцію. Але у 2028 році Росія може вийти з програми МКС і в NASA знайшли спосіб підтримувати висоту станції за допомогою корабля Dragon. Річ у тім, що МКС перебуватиме на орбіті ще кілька років. Планується, що орбітальна станція буде виведена з експлуатації наприкінці 2030 — на початку 2031 року. Згідно з планом NASA, МКС буде спущено вниз в атмосферу, де всі модулі станції мають згоріти.

МКС, яка перебуває в середньому на висоті 400 км над Землею, через опір атмосфери постійно знижується Фото: NASA

NASA планує використовувати цей корабель Dragon для підтримки висоти МКС до кінця грудня 2025 року або початку січня 2026 року. Потім корабель повернеться назад на Землю. Надалі інші кораблі Dragon компанії SpaceX повинні будуть також підтримувати стабільну орбіту МКС до кінця її експлуатації.

Нагадуємо, що NASA уклало контракт із компанією Ілона Маска, який передбачає використання нового, більшого, корабля Dragon для спуску МКС в атмосферу Землі через 5 років. Цей корабель ще перебуває в розробці. Він повинен буде прибути на орбіту, коли МКС уже покинуть астронавти, і за допомогою своїх двигунів не підняти, а опустити станцію вниз. Згідно з планом NASA, спуск відбуватиметься над незаселеною ділянкою Тихого океану, щоб у разі падіння уламків станції ніхто не постраждав.

