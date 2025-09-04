Доказ теорії Великого вибуху: можливо, вперше виявлено "чисту" галактику (фото)

Учені вважають, що вони виявили галактику, яка не містить важких хімічних елементів. Її існування підтверджує ключові передбачення теорії Великого вибуху.

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи вперше виявили галактику, яка отримала назву AMORE6, яка може бути первозданною, "чистою" галактикою, в якій немає хімічних елементів, важчих за гелій і водень. Тобто вона, як вважають учені, має нульову металічність. Це відкриття підтверджує теорію Великого вибуху. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише SciTechDaily.

Перші хімічні елементи у Всесвіті

Під час Великого вибуху, коли Всесвіт почав стрімко розширюватися, були створені перші та найлегші хімічні елементи: водень, гелій і крихітна кількість літію. Важчі хімічні елементи, які астрофізики називають металами, були створені пізніше в надрах перших зірок, відомих як зірки Населення III. Ці зірки складалися тільки з водню та гелію і мали нульову металічність. Коли ці зірки вибухнули надновими, то вони наповнили космос важкими хімічними елементами. Оскільки зірки народжуються в галактиках, повинні були існувати галактики Населення III, які не містили металів. Їхнє існування було б підтвердженням сучасної космологічної моделі, що описує появу та еволюцію Всесвіту. Але досі астрономи не знаходили галактик із нульовою металічністю.

Галактика без металів

Астрономи кажуть, що ця галактика містить практично первозданне міжзоряне середовище. Характеристики AMORE6 відповідають моделі утворення найперших зірок. Галактика AMORE6 існувала через 900 мільйонів — 1 мільярд років після Великого вибуху. Це означає, що її світло летіло до нас майже 13 мільярдів років.

У галактиці астрономи виявили відносно мало зірок, а тому вона має малу зоряну масу. Також AMORE6 є компактною галактикою. Ці властивості узгоджуються з утворенням зірок у первозданному середовищі, позбавленому металів, кажуть астрономи.

Підтвердженням теорії Великого вибуху

Ця галактика не така стара, як деякі більш ранні, повністю сформовані галактики, виявлені до цього в ранньому Всесвіті. Астрономів трохи дивує те, що ця галактика, позбавлена металів, існувала майже через мільярд років після Великого вибуху.

За словами вчених, відкриття AMORE6 є підтвердженням теорії Великого вибуху. Багато років астрономи припускали, що ранні галактики формувалися в умовах, які суттєво відрізняються від сучасних. Низька металічність AMORE6 безпосередньо підтверджує ці припущення.

Та все ж для підтвердження результатів дослідження потрібні більш детальні спостереження.

