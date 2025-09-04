Астрономи виявили дуже рідкісне зіткнення п'яти галактик у ранньому Всесвіті (фото)

Здебільшого вчені можуть спостерігати зіткнення і злиття двох галактик, але злиття кількох галактик є дуже рідкісною подією. Тим більше, якщо йдеться про ранній Всесвіт.

Вважається, що приблизно 20-30% усіх галактик у відомому Всесвіті перебувають у стані злиття і поступового перетворення на нову галактику. Але йдеться про злиття двох галактик. Вважається, що лише менше 1% злиттів відбувається за участю кількох галактик. Тому така подія є дуже рідкісною. Астрономам вдалося виявити за допомогою космічного телескопа Вебб злиття одразу п'яти галактик, і воно відбувалося в ранньому Всесвіті через 800 млн років після Великого вибуху, тобто 13 млрд років тому. Ця система з п'яти галактик нагадує відомий Квінтет Стефана в локальному Всесвіті й отримала назву Квінтет JWST. Хоча кожна галактика окремо отримала назву ELG1, ELG2, ELG3, ELG4 та ELG5. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Live Science.

Дуже рідкісне зіткнення галактик

Науковці кажуть, що ймовірність виявити зіткнення і злиття одразу кількох галактик є доволі маленькою, а виявити таке злиття в ранньому Всесвіті можна вважати удачею.

Нагадуємо, що астрономи можуть бачити дуже далеке минуле Всесвіту завдяки світлу, яке подолало мільярди світлових років. Враховуючи те, що злиття галактик Квінтет JWST відбувалося через 800 млн років після Великого вибуху, а нашому Всесвіту 13,8 млрд років, то світло від галактик летіло до нас 13 млрд років. Тому астрономи бачать їх такими, якими ці галактики були мільярди років тому. Що з ними сталося далі є лише припущенням, заснованим на отриманих даних.

Спостереження за п'ятьма галактиками показало, що це дійсно взаємодіюча система. Тобто всі 5 галактик притягуються одна до одної гравітацією і починається обмін міжзоряним газом. Астрономи кажуть, що в кінцевому підсумку Квінтет JWST мав перетвориться на одну величезну галактику. Розрахунки вчених показують, що мало статися через 1 — 1,5 млрд років після Великого вибуху.

Астрономи з'ясували, що вся система з п'яти галактик має масу, яка приблизно в 10 млрд разів більша за масу Сонця. Вчені виявили, що дві основні галактики в системі знаходяться на відстані приблизно 43 000 світлових років одна від одної, а найдальша пара галактик в системі знаходиться на відстані приблизно 60 000 світлових років одна від одної. Для порівняння, діаметр Чумацького Шляху — 100 000 світлових років.

Ключ до розгадки одного із секретів раннього Всесвіту

Дослідження показало, що в цих галактиках відбувається активне утворення нових зірок. При цьому зірки формуються швидше, ніж очікувалося для цього періоду історії Всесвіту.

Квінтет JWST схожий на Квінтет Стефана в локальному Всесвіті. Це система, в якій відбувається злиття чотирьох галактик. Квінтетом ця система була названа через те, що на зображеннях видно ще одну галактику, але вона не бере участі в злитті. Астрономи кажуть, що Квінтет JWST і Квінтет Стефана містять мости з речовини, що з'єднують галактики.

Дослідження припускає, що висока маса Квінтета JWST і швидкість утворення нових зірок у галактиках, вказують на те, що п'ять галактик, можливо, перетворилися за кілька сотень мільйонів років на масивну спокійну галактику. Спокійними називаються галактики, в яких припиняється формування нових зірок. Раніше астрономи виявили кілька таких галактик у ранньому Всесвіті, але залишається незрозумілим, чому вони припинили створювати нові зірки на такому ранньому етапі історії космосу. По суті вони стали мертвими галактиками, які можна виявити в локальному Всесвіті.

Якщо п'ять активних галактик перетворюються на мертву галактику, то Квінтет JWST потенційно може пояснити, як масивні спокійні галактики можуть швидко формуватися за допомогою злиття більш дрібних галактик, у яких відбувається створення нових зірок, у ранньому Всесвіті.

