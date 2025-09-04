Астрономы обнаружили очень редкое столкновение пяти галактик в ранней Вселенной (фото)

В основном ученые могут наблюдать столкновение и слияние двух галактик, но слияние нескольких галактик представляет собой очень редкое событие. Тем более, если речь идет о ранней Вселенной.

Считается, что примерно 20-30% всех галактик в известной Вселенной находятся в состоянии слияния и постепенного превращения в новую галактику. Но речь идет о слияниях двух галактик. Считается, что только менее 1% слияний происходит с участием нескольких галактик. Поэтому такое событие является очень редким. Астрономам удалось обнаружить с помощью космического телескопа Уэбб слияние сразу пяти галактик, и оно происходило в ранней Вселенной через 800 млн лет после Большого взрыва, то есть 13 млрд лет назад. Эта система из пяти галактик напоминает известный Квинтет Стефана в локальной Вселенной и получила название Квинтет JWST. Хотя каждая галактика по отдельности получила название ELG1, ELG2, ELG3, ELG4 и ELG5. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Live Science.

Очень редкое столкновение галактик

Ученые говорят, что вероятность обнаружить столкновение и слияние сразу нескольких галактик является довольно маленькой, а обнаружить такое слияние в ранней Вселенной можно считать удачей.

Напоминаем, что астрономы могут видеть очень далекое прошлое Вселенной благодаря свету, который преодолел миллиарды световых лет. Учитывая то, что слияние галактик Квинтет JWST происходило через 800 млн лет после Большого взрыва, а нашей Вселенной 13,8 млрд лет, то свет от галактик летел к нам 13 млрд лет. Поэтому астрономы видят их такими, какими эти галактики были миллиарды лет назад. Что с ними произошло дальше является лишь предположением, основанным на полученных данных.

Астрономам удалось обнаружить с помощью космического телескопа Уэбб слияние сразу пяти галактик, и оно происходило в ранней Вселенной через 800 млн лет после Большого взрыва, то есть 13 млрд лет назад Фото: NASA

Наблюдение за пятью галактиками показало, что это действительно взаимодействующая система. То есть все 5 галактик притягиваются друг к другу гравитацией и начинается обмен межзвездным газом. Астрономы говорят, что в конечном итоге Квинтет JWST должен был превратится в одну огромную галактику. Расчеты учены показывают, что должно было произойти через 1 – 1,5 млрд лет после Большого взрыва.

Астрономы выяснили, что вся система из пяти галактик имеет массу, которая примерно в 10 млрд раз больше массы Солнца. Ученые обнаружили, что две основные галактики в системе находятся на расстоянии примерно 43 000 световых лет друг от друга, а самая далека пара галактик в системе находится на расстоянии примерно 60 000 световых лет друг от друга. Для сравнения, диаметр Млечного Пути – 100 000 световых лет.

Ключ к разгадке одного из секретов ранней Вселенной

Исследование показало, что в этих галактиках происходит активное образование новых звезд. При этом звезды формируются быстрее, чем ожидалось для этого периода истории Вселенной.

Квинтет JWST похож на Квинтет Стефана в локальной Вселенной. Это система, в которой происходит слияние четырех галактик. Квинтетом эта система была названа из-за того, что на изображениях видна еще одна галактика, но она не принимает участие в слиянии. Астрономы говорят, что Квинтет JWST и Квинтет Стефана содержат мосты из вещества, соединяющие галактики.

Квинтет Стефана Фото: NASA

Исследование предполагает, что высокая масса Квинтета JWST и скорость образования новых звезд в галактиках, указывают на то, что пять галактик, возможно, превратились через несколько сотен миллионов лет в массивную спокойную галактику. Спокойными называются галактики, в которых прекращается формирование новых звезд. Ранее астрономы обнаружили несколько таких галактик в ранней Вселенной, но остается неясным, почему они прекратили создавать новые звезды на столько раннем этапе истории космоса. По сути они стали мертвыми галактиками, которые можно обнаружить в локальной Вселенной.

Если пять активных галактик превращаются в мертвую галактику, то Квинтет JWST потенциально может объяснить, как массивные спокойные галактики могут быстро формироваться с помощью слияния более мелких галактик, в которых происходит создание новых звезд, в ранней Вселенной.

