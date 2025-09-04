Уперше, можливо, виявили доказ існування первинної чорної діри (фото)

Маленька пляма червоного світла, виявлена в ранньому Всесвіті, може бути першим прямим доказом існування шляху утворення надмасивних чорних дір.

Related video

Астрономи виміряли масу однієї із загадкових "маленьких червоних точок", які раніше виявив космічний телескоп Вебб, що існувала через 600 мільйонів років після Великого вибуху. Вчені вважають, що маленька пляма червоного світла, що отримала назву QSO1, являє собою чорну діру, маса якої в 50 млн разів більша за масу Сонця. Якщо дані підтвердяться, то це може бути перший прямий доказ існування первинних чорних дір, створених у найперші миті після Великого вибуху. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Минулі дослідження припускають, що "маленькі червоні точки" (LRD), названі так через яскраве червоне світло, являють собою крихітні галактики, що існували через 600 млн років після народження Всесвіту. Якщо точніше, що LRD являють собою активні ядра галактик, усередині яких знаходяться чорні діри. Зірок у цих галактиках мало, і їхнє світло затьмарює собою випромінювання, що виходить з аккреційного диска чорної діри, в якому збирається матерія, яка потрапляє в чорну діру. Тобто чорна діра все ще зростає і набирає масу. Червоне світло LRD пов'язане з тим, що ці об'єкти перебувають дуже далеко від нас і світло змістилося в червону частину електромагнітного спектра.

За словами вчених, вони провели дослідження однієї з "маленьких червоних точок", що отримала назву QSO1. Маса чорної діри в цій галактиці по відношенню до маси зірок занадто висока. Виходячи з цього, а також з огляду на практично первозданне навколишнє середовище, вчені дійшли висновку, що QSO1 є зародком надмасивної чорної діри, яка почала своє зростання.

Зображення гаалктики QSO1 з чорною дірою Фото: solar-system

Астрономи вже давно шукають прямі докази формування перших зірок і перших масивних чорних дір, але зробити це дуже складно. Але телескоп Вебб дає змогу зазирнути в найвіддаленіше минуле Всесвіту й отримати деякі підказки щодо його еволюції з найбільш ранніх етапів існування.

Астрономи виявили, що галактика навколо чорної діри QSO1, надзвичайно маленька, то її маса набагато менша, ніж у чорної діри. І найімовірніше, галактика містить дуже мало зірок. вчені вважають, що, з огляду на масу чорної діри, що перевищує масу Сонця в 50 млн разів, це може бути наймасивніша чорна діра серед виявлених у ранніх галактиках з малою масою.

Це відкриття може бути ключем до розуміння того, як галактики утворилися в ранньому Всесвіті. Передбачається, що спочатку з'явилися чорні діри, а галактики сформувалися навколо них. Учені вважають, що пояснити природу QSO1 можна за допомогою так званих важких зародків чорних дір. Ці чорні діри могли з'явитися не внаслідок вибухової смерті зірок, а шляхом стиснення первинних газових хмар, або ж у першу секунду після Великого вибуху як первинні чорні діри.

З одного боку, чорні діри супроводжуватимуться ультрафіолетовим випромінюванням, якого не спостерігали в QSO1. З іншого боку, первинні чорні діри значно менші, ніж QSO1. Але можливо, ця чорна діра є продуктом швидкого зростання, як внаслідок поглинання матерії, так і зіткнень чорних дір, що робить QSO1 потенційно першим прямим доказом існування первинних чорних дір.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили дуже рідкісне зіткнення п'яти галактик у ранньому Всесвіті. Здебільшого вчені можуть спостерігати зіткнення і злиття двох галактик, але злиття кількох галактик є дуже рідкісною подією. Тим більше, якщо йдеться про ранній Всесвіт.