Космічний полудень: астрономи виявили найяскравішу галактику у Всесвіті (фото)

Учені знайшли найяскравішу галактику серед усіх відомих незвичайних галактик у період історії Всесвіту, відомий як космічний полудень. Він почався приблизно через 3 млрд років після Великого вибуху.

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Раніше астрономи виявили дуже дивні галактики в ранньому Всесвіті, які отримали назву "маленькі червоні точки" (LRD) через своє яскраве червоне світло. Пізніше з'ясувалося, що насправді світло випромінюють активні ядра відносно невеликих галактик, усередині яких міститься величезна чорна діра з масою, що в мільйони разів більша за масу Сонця. Ці чорні діри настільки швидко поглинають матерію, що змушують яскраво світитися навколишній простір. Тому світло зірок цих галактик не видно, їх закриває світло активного ядра. Тепер же астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили "маленьку червону крапку", яка виділяється на тлі інших. Вона є найяскравішою галактикою серед їй подібних і існувала, коли Всесвіту було майже 3 млрд років. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

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Період в історії Всесвіту, що існував 10-11 мільярдів років тому, називається космічний полудень. Він настав незабаром після космічного світанку, коли світло перших зірок наповнило космос, вік якого оцінюють у 13,8 млрд років. Космічний полудень є одним із найактивніших періодів в історії Всесвіту, коли формувалося дуже багато зірок, чорні діри поглинали матерію з небаченою ні до, ні після, швидкістю. Виявлення LRD у цей період дає змогу астрономам краще зрозуміти, як формувалися надмасивні чорні діри в центрах галактик у цей час, і потенційно може пролити світло на подальшу еволюцію Всесвіту відтоді.

Раніше астрономи виявили дуже дивні галактики в ранньому Всесвіті, які отримали назву "маленькі червоні точки" Фото: NASA

Астрономи виявили незвичайну галактику LRD, яка отримала прізвисько "велика червона точка" (BiRD). Це пов'язано не з тим, що вона більша за інші галактики, які мають вигляд червоних крапок, а з тим, що вона яскравіша за всі інші кілька сотень LRD, виявлені вченими.

Однією з дивовижних особливостей галактики BiRD є те, що вона викидає гелій зі швидкістю 830 км/с. Цей швидко рухомий газ блокує частину світла, яке астрономи очікували побачити.

Астрономи виявили незвичайну галактику LRD, яка отримала прізвисько "велика червона точка" (BiRD). Це пов'язано не з тим, що вона більша за інші галактики, які виглядають як червоні крапки, а з тим, що вона яскравіша за всі інші кілька сотень LRD, виявлені вченими Фото: solar-system

Незважаючи на те, що LRD активно випускають випромінювання в рентгенівському і радіодіапазоні, BiRD не проявляє такої активності. Астрономи вважають, що рентгенівське випромінювання може блокуватися щільною газовою хмарою, яка огортає активне ядро галактики. А можливо, центральна чорна діра BiRD може поглинати матерію набагато швидше, ніж зазвичай, і таким чином створює диск із речовини, що блокує світло. Відсутність радіохвиль пояснити складніше.

Ще одна важлива особливість BiRD полягає в тому, що ця галактика дуже схожа на дві галактики LRD, виявлені в той самий період еволюції Всесвіту. Вони також викидають гелій і мають схожий розмір.

Вчені сподіваються знайти більше подібних об'єктів, що дасть змогу зібрати воєдино картину того, яким був Всесвіт, коли він був "підлітком".

Як уже писав Фокус, у Чумацького Шляху більше галактик-супутників, ніж вважалося раніше. Нове дослідження показує, що навколо нашої галактики обертається на десятки галактик-супутників більше, ніж можна побачити або передбачити за допомогою моделювання.

Що стосується телескопа Вебб, то йому вже виповнилося 3 роки і як подарунок на свій День народження він зробив зображення туманності, яка схожа на лапу кішки.