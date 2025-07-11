Сироти без темної матерії: у Чумацького Шляху більше галактик-супутників, ніж вважалося раніше

Нове дослідження показує, що навколо нашої галактики обертається на десятки галактик-супутників більше, ніж можна побачити або передбачити за допомогою моделювання.

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Наразі астрономам відомо, що навколо Чумацького Шляху обертаються приблизно 60 карликових галактик-супутників. Вчені з Даремського університету, Велика Британія, використовували нове моделювання, засноване на спостереженнях за космосом, яке показало іншу картину. Чумацький Шлях, як вважають учені, оточують поки що не виявлені галактики-сироти. І супутників у нашої галактики на 80-100 більше, ніж передбачалося. Наявність цих галактик може стати переконливим доказом стандартної космологічної моделі, що пояснює великомасштабну структуру Всесвіту і механізм утворення галактик, пише Phys.

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Стандартна космологічна модель, яка називається модель Лямбда-CDM, показує, що Всесвіт складається лише на 5% зі звичайної матерії, яка складається з атомів, на 25% — з холодної темної матерії, яка складається з невідомих частинок, і на 70% — з темної енергії, яка прискорює розширення космосу.

Згідно з цією моделлю, галактики формуються в центрі гігантських згустків темної матерії відомих як гало. Більшість галактик у Всесвіті є карликовими, що мають маленьку масу. Більшість цих невеликих галактик обертаються навколо більших галактик, таких як Чумацький Шлях. Модель Лямбда-CDM припускає, що у Чумацького Шляху має бути більше галактик-супутників, ніж побачили астрономи або показали комп'ютерні симуляції. Ці так звані галактики-сироти губляться в більшості симуляцій, але повинні були зберегтися в реальному Всесвіті.

Наразі астрономам відомо, що навколо Чумацького Шляху обертаються приблизно 60 карликових галактик-супутників. Вчені з Даремського університету, Велика Британія, використовували нове моделювання, засноване на спостереженнях за космосом, яке показало іншу картину Фото: phys.org

Нове моделювання вчених показало, що навколо Чумацького Шляху мають обертатися на 80-100 більше карликових галактик, хоча зараз відомо про приблизно 60 таких об'єктів. Учені дійшли висновку, що це дуже тьмяні галактики, які практично повністю позбавлені гало з темної матерії, а тому є космічними сиротами. Цю темну матерію могла прибрати гравітація Чумацького Шляху.

Якщо вдасться виявити ці галактики, то дане відкриття підтвердить вірність моделі Лямбда-CDM, яку вже неодноразово перевіряли, але іноді в ній знаходять протиріччя з реальними спостереженнями.

Астрономи кажуть, дослідження невідомих карликових галактик може розповісти більше про те, як Всесвіт став таким, яким ми його бачимо сьогодні.

Як уже писав Фокус, ще одне дослідження припускає, що насправді Чумацький Шлях знаходиться всередині величезної космічної порожнечі. Таким чином можна пояснити протиріччя в даних, які стосуються швидкості розширення Всесвіту.

Також Фокус писав про те, що на Венері знайшли незрозумілі гази. Вчені вважають, що на цій планеті можуть жити інопланетяни і за 50 млн євро їх можна знайти. Вчені виявили ознаки біологічної активності на Венері, а тому пропонують відправити туди спеціальний зонд. Він має дати відповідь: є життя на Венері чи ні.