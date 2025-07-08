Щось не так із Всесвітом навколо нас, можливо, ми перебуваємо в порожнечі

Всесвіт перебуває на стадії прискореного розширення, але швидкість, з якою це відбувається, стала предметом суперечок в останні кілька років. Річ у тім, що різні методи аналізу дають різні числа.

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Група дослідників запропонувала дуже сміливе пояснення того, що відбувається. Команда вчених припустила, що галактика Чумацький Шлях знаходиться в досить незвичайному місці, яке називається космічною порожнечею, пише IFL Science.

Стандартна модель космології передбачає, що у великих масштабах Всесвіт однорідний. Але в менших масштабах під дією гравітації галактики організовуються в скупчення і групи. Вони створюють так зване комічне павутиння, яке складається з вузлів, ниток і пустот.

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Ці порожнечі не зовсім порожні, а заповнені відсутньою матерією у Всесвіті. У таких місцях можуть опинитися галактики або навіть скупчення галактик. Але такі об'єкти, найімовірніше, будуть рано чи пізно витягнуті з порожнечі до ниток і вузлів космічної павутини, що дасть додаткове прискорення.

І в цьому полягає суть аргументу. Учені кажуть, що Чумацький Шлях може перебувати близько до центру однієї з таких порожнин. При цьому метод вимірювання швидкості розширення Всесвіту відстежує рух сусідніх галактик. Якби ці галактики зазнавали вищезгаданого локального прискорення, то це пояснило б різницю в обчисленні швидкості за допомогою іншого методу — спостереженнями за космічним мікрохвильовим фоном.

"Розв'язання цієї проблеми полягає в тому, що наша галактика розташована близько до центру локальної порожнечі. Це призвело б до того, що матерія була б притягнута гравітацією до більш щільної зовнішньої частини порожнечі. Це призвело б до того, що простір навколо нас став би ще більш порожнім. Водночас швидкість об'єктів, що віддаляються від нас, була б більшою, ніж якби порожнечі не було. Таким чином, це створює видимість більш швидкої швидкості локального розширення", — каже Індраніл Банік з Портсмутського університету.

Таке припущення також ставить під загрозу стандартну модель космології. Згідно з теорією, локальна порожнеча повинна мати щільність на 20% нижчу за середню у Всесвіті, а це набагато нижче від наявної моделі.

Один з авторів дослідження Індраніл Банік каже, що смілива теорія про порожнечу відповідає деяким реальним спостереженням за Всесвітом. Приміром, кількість галактик навколо нас і своєрідне баріонне акустичне коливання — "звук" Великого вибуху.

У міру розширення й охолодження Всесвіту, вібрації, присутні в первинній плазмі, застигли в часі. Ці коливання тепер можна побачити в щільності звичайної матерії у Всесвіті, і, згідно з дослідженням, вимірювання узгоджуються з тим, що наша місцева група галактик перебуває в порожнечі.

Нагадаємо, вчені розповіли, що з себе представляє найбільша структура у Всесвіті. Астрономам відомо про кілька справді величезних структур у космосі, які простягаються на мільйони світлових років.