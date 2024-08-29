Космічне павутиння: що собою являє найбільша структура у Всесвіті

Насправді ця павутина об'єднує все в космосі.

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Астрономам відомо про кілька справді величезних структур у космосі, які простягаються на мільйони світлових років. Тобто такі об'єкти являють собою щось неподільне з більш-менш чіткими межами. Найбільшою структурою у Всесвіті є космічна павутина, яка насправді пронизує весь Всесвіт і не має меж. Це павутиння об'єднує всі наявні галактики, а також порожнечі між ними, пише IFLScience.

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Галактики можуть перебувати окремо від собі подібних або ж у складі скупчень. Але незалежно від їхнього місця розташування галактики включені в надскупчення галактик. Між ними знаходяться величезні порожнечі або войди. Усе це об'єднує космічне павутиння.

Структуру космічної павутини нелегко побачити. Зв'язок між скупченнями і надскупченнями галактик створюється розрідженим газом, які є нитками павутини. Але ці нитки складаються не тільки з газу, а й також із темної матерії. Її не можна побачити, але вона взаємодіє зі звичайною матерією за допомогою гравітації.

Астрономи створили моделі Всесвіту з використанням темної матерії і темної енергії (вона відповідає за прискорене розширення космосу) і вони виявилися напрочуд схожими на дані спостережень.

Космічне павутиння має свої правила. У ній не можна знайти певних структур, які перевищують певне значення. Якщо зменшити масштаб космосу, то можна побачити грудки матерії, які утворюють скупчення галактик, розміром у кілька мільйонів світлових років. Якщо зробити масштаб ще меншим, то можна побачити нитки, які складають космічну павутину.

Вчені вважають, що космічна павутина має приблизно такий вигляд Фото: IFLS

Всесвіт не виглядає грудкуватим у масштабі, вищому за 300 млн світлових років. У цьому масштабі космос є однорідним та ізотропним. Це означає, що він виглядає однаково в усіх напрямках. У цьому масштабі порожнечі та нитки не мають значення.

Проте стандартна модель космології не виключає структур, що простягаються більш ніж на 300 мільйонів світлових років. Теорія передбачає, що структури розміром до 1,2 мільярда світлових років можуть існувати. Але астрономи вже виявили структури, що складаються з галактик, які простягаються на кілька мільярдів світлових років.

Проте Всесвіт простягається на десятки мільярдів світлових років у всіх напрямках, і те ж саме стосується космічного павутиння, навіть якщо там можуть бути випадкові грудки матерії, які ми поки що не можемо пояснити.

Фокус уже писав про те, що "снайпер" на Місяці все ж таки загинув через 8 місяців, але він зробив те, що нікому не вдавалося. Японське космічне агентство повідомило, що посадковий модуль SLIM, який здійснив найточнішу посадку на Місяці, завершив свою місію.

Також Фокус писав про невдалу посадку ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX, яка виконала рекордні 23 запуски в космос. Перший ступінь багаторазової ракети хоча і повернувся на Землю, але загорівся під час посадки і впав.