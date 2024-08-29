Космическая паутина: что из себя представляет самая большая структура во Вселенной

На самом деле эта паутина объединяет все в космосе.

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Астрономам известно о нескольких действительно огромных структурах в космосе, которые простираются на миллионы световых лет. То есть такие объекты представляют собой нечто неделимое с более-менее четкими границами. Самой большой структурой во Вселенной является космическая паутина, которая на самом деле пронизывает всю Вселенную и не имеет границ. Эта паутина объединяет все существующие галактики, а также пустоты между ними, пишет IFLScience.

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Галактики могут находится отдельно от себе подобных или же в составе скоплений. Но независимо от их местоположения галактики включены в сверхскопления галактик. Между ними находятся огромные пустоты или войды. Все это объединяет космическая паутина.

Структуру космической паутины нелегко увидеть. Связь между скоплениями и сверхскоплениями галактик создается разреженным газом, которые являются нитями паутины. Но эти нити состоят не только из газа, но также из темной материи. Ее нельзя увидеть, но она взаимодействует с обычной материей посредством гравитации.

Астрономы создали модели Вселенной с использованием темной материи и темной энергии (она отвечает за ускоренное расширение космоса) и они оказались удивительно похожими на данные наблюдений.

Космическая паутина имеет свои правила. В ней нельзя найти определенных структур, которые превышают определенное значение. Если уменьшить масштаб космоса, то можно увидеть комки материи, которые образуют скопления галактик, размером в несколько миллионов световых лет. Если сделать масштаб еще меньше, то можно увидеть нити, которые составляют космическую паутину.

Ученые считают, что космическая паутина выглядит примерно так Фото: IFLS

Вселенная не выглядит комковатой в масштабе выше 300 млн световых лет. В этом масштабе космос является однородным и изотропным. Это означает, что он выглядит одинаково во всех направлениях. В этом масштабе пустоты и нити не имеют значения.

Тем не менее, стандартная модель космологии не исключает структур, простирающихся более чем на 300 миллионов световых лет. Теория предполагает, что структуры размером до 1,2 миллиарда световых лет могут существовать. Но астрономы уже обнаружили структуры, состоящие из галактик, которые простираются на несколько миллиардов световых лет.

Тем не менее, Вселенная простирается на десятки миллиардов световых лет во всех направлениях, и то же самое касается космической паутины, даже если там могут быть случайные комки материи, которые мы пока не можем объяснить.

Фокус уже писал о том, что "снайпер" на Луне все же погиб через 8 месяцев, но он сделал то что никому не удавалось. Японское космическое агентство сообщило, что посадочный модуль SLIM, совершивший самую точную посадку на Луне, завершил свою миссию.

Также Фокус писал о неудачной посадке ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая выполнила рекордные 23 запуска в космос. Первая ступень многоразовой ракеты хотя и вернулась на Землю, но загорелась при посадке и упала.