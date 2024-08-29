Встановила рекорд: ракета компанії Ілона Маска загорілася під час посадки (відео)

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX встановила новий рекорд повторного використання, але це виявився для неї, можливо, останній політ.

Related video

Перший ступінь ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX, власником якої є Ілон Маск, не зміг успішно приземлитися на посадковий майданчик в Атлантичному океані, як він це робив уже багато разів. Проте ця, нехай і невдала, посадка ознаменувала собою встановлення рекорду для SpaceX з повторного використання ракети, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

28 серпня ракета Falcon 9 виконала чергове виведення супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту, але перший ступінь ракети не зміг приземлитися вдало на посадковий майданчик в Атлантичному океані неподалік від берегів Флориди. Другий ступінь ракети успішно доставив у космос 21 супутник Starlink, а перший ступінь ракети з кодовою назвою B1062 виконав уже 23 політ і мав, як завжди, успішно здійснити м'яку посадку.

Перший ступінь ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX, власником якої є Ілон Маск, не зміг успішно приземлитися на посадковий майданчик в Атлантичному океані, як він це робив уже багато разів Фото: Starship

Ракета-носій Falcon 9 є багаторазовою, а це означає, що її перший ступінь повертається назад після запуску корисного навантаження або астронавтів у космос. 23 місія для B1062 є рекордною для компанії SpaceX, тобто раніше перші ступені ракети так довго не використовувалися.

Перший ступінь ракети Falcon 9 здійснив посадку на спеціальний корабель, на якому розміщений посадковий майданчик, приблизно через 8,5 хвилин після запуску в космос. Посадка першого ступеня здавалася нормальною до моменту приземлення, коли навколо основи ракети стало видно більше вогню, ніж зазвичай. Одна з трьох посадкових опор ступені зруйнувалася, і ступінь ракети Falcon 9, охоплена вогнем і димом, впала на бік. Невдача під час посадки поклала кінець низці з 267 успішних посадок багаторазової ракети Falcon 9.

Наразі у SpaceX оцінюють стан першого ступеня і невідомо, чи можна його ще буде використовувати далі. У компанії не заявили про те, що ступінь зруйновано повністю. Незабаром після цього інциденту компанія SpaceX скасувала ще один запуск супутників Starlink у космос.

Ракета Falcon 9, яка зазнала аварії під час посадки, до цього 16 разів виводила в космос супутники Starlink і 2 рази відправляла в космос пілотовані місії. Місія Inspiration4 була першим запуском у космос непрофесійних астронавтів, а місія Ax-1 — це був перший політ приватних астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

Ракета Falcon 9 має відправити в космос приватних астронавтів місії Polaris Dawn, можливо, 30 серпня. У цій місії беруть участь чотири цивільні особи і один із членів екіпажу має здійснити перший в історії вихід у відкритий космос непрофесійного астронавта. Запуск місії мав відбутися спочатку 27 серпня, потім його перенесли спочатку на 28 серпня, а потім на 30 серпня.

Як уже писав Фокус, вчені змогли розгадати таємницю походження занадто величезних чорних дір у ранньому Всесвіті. Згідно з теоріями їх не повинно існувати, але їх виявив космічний телескоп Вебб.

Також Фокус писав про те, що Європейське космічне агентство лише вдруге контрольованим способом знищить свій супутник, що не працює, який перебував на висоті 130 000 км.