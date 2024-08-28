Остання сальса в космосі на висоті 130 тисяч км: на Землю впаде супутник незвичайним способом

Якщо все піде за планом, супутник під назвою Salsa увійде в атмосферу і згорить над Тихим океаном.

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8 вересня 2024 року супутник Європейського космічного агентства (ЄКА) під назвою Salsa (Сальса) має увійти в атмосферу Землі і згоріти в ній повністю. Що відрізняє цей вхід в атмосферу, то це те, що диспетчери місії кілька місяців контрольованим чином спускали супутник із висоти 130 000 км для того, щоб він згорів в атмосфері саме там, де планується. Супутник має повністю згоріти над південною частиною Тихого океану, де немає заселених районів, пише Space.

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Супутник Salsa з 2000 року входив до складу групи з чотирьох апаратів, які вивчають магнітне поле Землі. Спочатку планувалося, що ці супутники проводитимуть спостереження протягом двох років. Але всі супутники продовжують свою роботу вже 24 роки, хоча один із них все ж має закінчити свою місію у вересні цього року. Усі чотири супутники названі на честь відомих танців: Salsa (Сальса), Rumba (Румба), Tango (Танго) і Samba (Самба).

Супутник Salsa стане вже другим супутником ЄКА, який буде зведений з орбіти контрольованим чином. Минулого року так прибрали з орбіти метеорологічний супутник Aeolus, як уже писав Фокус. Контрольований спуск з орбіти непрацюючих супутників дає змогу зменшити кількість космічного сміття на орбіті, а також уникнути несподіваного падіння над заселеними регіонами Землі.

У ЄКА вважають, що супутники, які падають, з дуже низькою ймовірністю можуть завдати будь-якої шкоди: ймовірність падіння на поверхню Землі метеорита в 3 рази вища, ніж уламків супутника. Але в ЄКА хочуть мінімізувати навіть цей ризик, тому проводяться подібні контрольовані спуски з орбіти.

Супутник Salsa стане вже другим супутником ЄКА, який буде зведений з орбіти контрольованим чином Фото: ESA

Нагадуємо, що супутник Aeolus був своєрідним випробувальним полігоном для перевірки технології контрольованого спуску вченими з ЄКА. Протягом кількох тижнів цей супутник спускали з висоти 320 км до висоти 120 км, чого виявилося достатньо, щоб атмосфера Землі потягнула його вниз, і він у ній згорів.

Але у супутника Salsa більш ексцентрична орбіта, яка має діапазон висот від 100 км до 130 000 км. Кілька місяців управління супутником призвели до того, що він спустився на висоту 80 км. А 8 вересня, якщо все піде за планом, супутник має повністю згоріти в атмосфері Землі над південною частиною Тихого океану.

Що стосується трьох компаньйонів супутника Salsa, то на них також найближчими роками чекає вогняна смерть. У 2025 році в атмосферу увійде супутник Rumba повернеться, а у 2026 році — супутники Tango і Samba. Усі вони будуть спущені контрольованим чином.

Як уже писав Фокус, астрономи вперше побачили чорну діру в іншому кольорі. Вчені з проєкту Event Horizon Telescope провели тестові спостереження, досягнувши найвищої роздільної здатності, коли-небудь отриманої з поверхні Землі, виявивши світло з центрів далеких галактик на частоті 345 ГГц.

Також Фокус писав про те, який астронавт встановив рекорд тривалості перебування в космосі і чи зможуть його повторити застряглі на орбіті через проблемний космічний корабель астронавти NASA.