Что-то не так со Вселенной вокруг нас, возможно, мы находимся в пустоте

Вселенная находится на стадии ускоренного расширения, но скорость, с которой это происходит стала предметом споров в последние несколько лет. Дело в том, что разные методы анализа дают разные числа.

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Группа исследователей предложила очень смелое объяснения происходящему. Команда ученых предположила, что на галактика Млечный Путь находится в достаточно необычном месте, которое называется космической пустотой, пишет IFL Science.

Стандартная модель космологии предполагает, что в больших масштабах Вселенная однородна. Но в меньших масштабах под действием гравитации галактики организуются в скопления и группы. Они создают так называемой комическую паутину, которая состоит из узлов, нитей и пустот.

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Эти пустоты не совсем пусты, а заполнены недостающей материей во Вселенной. В таким местах могут оказаться галактики или даже скопления галактик. Но такие объекты, скорее всего, будут рано или поздно вытянуты из пустоты к нитям и узлам космической паутины, что даст дополнительное ускорение.

И в этом заключается суть аргумента. Ученые говорят, что Млечный Путь может находиться близко к центру одной из таких пустот. При этом метод измерения скорости расширения Вселенной отслеживает движение соседних галактик. Если бы эти галактики подвергались вышеупомянутому локальному ускорению, то это объяснило бы разницу в вычисления скорости с помощью другого метода – наблюдениям за космическим микроволновым фоном.

“Решение этой проблемы заключается в том, что наша галактика находится близко к центру локальной пустоты. Это привело бы к тому, что материя была бы притянута гравитацией к более плотной внешней части пустоты. Это привело бы тому, что пространство вокруг нас стало бы еще более пустым. В это же время, скорость объектов, удаляющихся от нас, была бы больше, чем если бы пустоты не было. Таким образом, это создает видимость более быстрой скорости локального расширения”, - говорит Индранил Баник из Портсмутского университета.

Такое предположение также ставит под угрозу стандартную модель космологии. Согласно теории, локальная пустота должна иметь плотность на 20% ниже средне во Вселенной, а это намного ниже имеющейся модели.

Один из авторов исследования Индранил Баник говорит, что смелая теория о пустоте соответствует некоторым реальным наблюдениям за Вселенной. К примеру, количество галактик вокруг нас и своеобразное барионное акустическое колебание – “звук” Большого взрыва.

По мере расширения и охлаждения Вселенной, вибрации, присутствующие в первичной плазме, застыли во времени. Эти колебания теперь можно увидеть в плотности обычной материи во Вселенной, и, согласно исследованию, измерения согласуются с тем, что наша местная группа галактик находится в пустоте.

Напомним, ученые рассказали, что из себя представляет самая большая структура во Вселенной. Астрономам известно о нескольких действительно огромных структурах в космосе, которые простираются на миллионы световых лет.