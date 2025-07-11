Сироты без темной материи: у Млечного Пути больше галактик-спутников, чем считалось ранее

Новое исследование показывает, что вокруг нашей галактики вращается на десятки галактик-спутников больше, чем можно увидеть или предсказать с помощью моделирования.

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Сейчас астрономам известно, что вокруг Млечного Пути вращаются примерно 60 карликовых галактик-спутников. Ученые из Даремского университета, Великобритания, использовали новое моделирование, основанное на наблюдениях за космосом, которое показало иную картину. Млечный Путь, как считают ученые, окружают пока не обнаруженные галактики-сироты. И спутников у нашей галактики на 80-100 больше, чем предполагалось. Наличие этих галактик может стать убедительным доказательство стандартной космологической модели, объясняющей крупномасштабную структуру Вселенной и механизм образования галактик, пишет Phys.

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Стандартная космологическая модель, которая называется модель Лямбда-CDM показывает, что Вселенная состоит лишь на 5% из обычной материи, состоящей из атомов, на 25% — из холодной темной материи, состоящей из неизвестных частиц, и на 70% — из темной энергии, которая ускоряет расширение космоса.

Согласно этой модели, галактики формируются в центре гигантских сгустков темной материи известных как гало. Большинство галактик во Вселенной являются карликовыми, имеющими маленькую массу. Большинство этих небольших галактик вращаются вокруг более крупных галактик, таких как Млечный Путь. Модель Лямбда-CDM предполагает, что у Млечного Пути должно быть больше галактик- спутников, чем увидели астрономы или показали компьютерные симуляции. Эти так называемые галактики-сироты теряются в большинстве симуляций, но должны были сохраниться в реальной Вселенной.

Сейчас астрономам известно, что вокруг Млечного Пути вращаются примерно 60 карликовых галактик-спутников. Ученые из Даремского университета, Великобритания, использовали новое моделирование, основанное на наблюдениях за космосом, которое показало иную картину Фото: phys.org

Новое моделирование учены показало, что вокруг Млечного Пути должны вращаться на 80-100 больше карликовых галактик, хотя сейчас известно о примерно 60 таких объектах. Ученые пришли к выводу, что это очень тусклые галактики, которые практически полностью лишены гало из темной материи, а потому являются космическими сиротами. Эту темную материю могла убрать гравитация Млечного Пути.

Если удастся обнаружить эти галактики, то данное открытие подтвердит верность модели Лямбда-CDM, которая уже неоднократно проверялась, но иногда в ней находят противоречия с реальными наблюдениями.

Астрономы говорят, исследование неизвестных карликовых галактик может рассказать больше о том, как Вселенная стала такой, какой мы ее видим сегодня.

Как уже писал Фокус, еще одно исследование предполагает, что на самом деле Млечный Путь находится внутри огромной космической пустоты. Таким образом можно объяснить противоречия в данных, которые касаются скорости расширения Вселенной.

Также Фокус писал том, что на Венере нашли необъяснимые газы. Ученые считают, что на этой планете могут жить инопланетяне и за 50 млн евро их можно найти. Ученые обнаружили признаки биологической активности на Венере, а потому предлагают отправить туда специальный зонд. Он должен дать ответ: есть жизнь на Венере или нет.