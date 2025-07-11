Космический полдень: астрономы обнаружили самую яркую галактику во Вселенной (фото)

Ученые нашли самую яркую галактику среди всех известных необычных галактик в период истории Вселенной, известный как космический полдень. Он начался примерно через 3 млрд лет после Большого взрыва.

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Ранее астрономы обнаружили очень странные галактики в ранней Вселенной, которые получили название "маленькие красные точки" (LRD) из-за своего яркого красного света. Позже выяснилось, что на самом деле свет излучают активные ядра относительно небольших галактик, внутри которых находится огромная черная дыра с массой в миллионы раз больше массы Солнца. Эти черные дыры настолько быстро поглощают материю, что заставляют ярко светиться окружающее пространство. Поэтому свет звезд этих галактик не виден, их закрывает свет активного ядра. Теперь же астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили "маленькую красную точку", которая выделяется на фоне остальных. Она является самой яркой галактикой среди ей подобных и существовала, когда Вселенной было почти 3 млрд лет. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

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Период в истории Вселенной, существовавший 10-11 миллиардов лет назад, называется космический полдень. Он наступил вскоре после космического рассвета, когда свет первых звезд наполнил космос, возраст которого оценивается в 13,8 млрд лет. Космический полдень является одним из самых активных периодов в истории Вселенной, когда формировалось очень много звезд, черные дыры поглощали материю с невиданной ни до, ни после, скоростью. Обнаружение LRD в этот период позволяет астрономам лучше понять, как формировались сверхмассивные черные дыры в центрах галактик в это время, и потенциально может пролить свет на дальнейшую эволюцию Вселенной с тех пор.

Ранее астрономы обнаружили очень странные галактики в ранней Вселенной, которые получили название "маленькие красные точки" Фото: NASA

Астрономы обнаружили необычную галактику LRD, которая получила прозвище "большая красная точка" (BiRD). Это связано не с тем, что она больше других галактик, которые выглядят как красные точки, а с тем, что она ярче всех других нескольких сотен LRD, обнаруженных учеными.

Одной из удивительных особенностей галактики BiRD является то, что она выбрасывает гелий со скоростью 830 км/с. Этот быстро движущийся газ блокирует часть света, который астрономы ожидали увидеть.

Астрономы обнаружили необычную галактику LRD, которая получила прозвище "большая красная точка" (BiRD). Это связано не с тем, что она больше других галактик, которые выглядят как красные точки, а с тем, что она ярче всех других нескольких сотен LRD, обнаруженных учеными Фото: NASA

Несмотря на то, что LRD активно выпускают излучение в рентгеновском и радиодиапазоне, BiRD не проявляет такой активности. Астрономы считают, что рентгеновское излучение может блокироваться плотным газовым облаком, которое окутывает активное ядро галактики. А может быть центральная черная дыра BiRD может поглощать материю гораздо быстрее обычного и таким образом создает диск из вещества, который блокирует свет. Отсутствие радиоволн объяснить сложнее.

Еще одна важная особенность BiRD заключается в том, что эта галактика очень похожа на две галактики LRD, обнаруженные в тот же период эволюции Вселенной. Они также выбрасывают гелий и имеют схожий размер.

Ученые надеются найти больше подобных объектов, что позволит собрать воедино картину того, какой была Вселенная, когда она была "подростком".

Как уже писал Фокус, у Млечного Пути больше галактик-спутников, чем считалось ранее. Новое исследование показывает, что вокруг нашей галактики вращается на десятки галактик-спутников больше, чем можно увидеть или предсказать с помощью моделирования.

Что касается телескопа Уэбб, то ему уже исполнилось 3 года и в качестве подарка на свой День рождения он сделал изображение туманности, которая похожа на лапу кошки.