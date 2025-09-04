Впервые, возможно, обнаружили доказательство существования первичной черной дыры (фото)

Маленькое пятно красного света, обнаруженное в ранней Вселенной, может быть первым прямым доказательством существования пути образования сверхмассивных черных дыр.

Астрономы измерили массу одной из загадочных "маленьких красных точек", которые ранее обнаружил космический телескоп Уэбб, существовавшую через 600 миллионов лет после Большого взрыва. Ученые считают, что маленькое пятно красного света, получившее название QSO1, представляет собой черную дыру, масса которой в 50 млн раз больше массы Солнца. Если данные подтвердятся, то это может быть первое прямое доказательство существования первичных черных дыр, созданных в самые первые мгновения после Большого взрыва. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

Прошлые исследования предполагают, что "маленькие красные точки" (LRD), названные так из-за яркого красного света, представляют собой крошечные галактики, существовавшие через 600 млн лет после рождения Вселенной. Если точнее, что LRD представляют собой активные ядра галактик, внутри которых находятся черные дыры. Звезд в этих галактиках мало и их свет затмевает собой излучение, выходящее из аккреционного диска черной дыры, в котором собирается материя, которая попадает в черную дыру. То есть черная дыра все еще растет и набирает массу. Красный свет LRD связан с тем, что эти объекты находятся очень далеко от нас и свет сместился в красную часть электромагнитного спектра.

По словам ученых, они провели исследование одной из "маленьких красных точек", получившей название QSO1. Масса черной дыры в этой галактике по отношению к массе звезд слишком высокая. Исходя из этого, а также учитывая практически первозданную окружающую среду, ученые пришли к выводу, что QSO1 является зародышем сверхмассивной черной дыры, которая начала свой рост.

Изображение гаалктики QSO1 с черной дырой

Астрономы уже давно ищут прямые доказательства формирования первых звезд и первых массивных черных дыр, но сделать это очень сложно. Но телескоп Уэбб позволяет заглянуть в самое далеко прошлое Вселенной и получить некоторые подсказки о ее эволюции с самых ранних этапов существования.

Астрономы обнаружили, что галактика вокруг черной дыры QSO1, чрезвычайно маленькая, то ее масса намного меньше, чем у черной дыры. И скорее всего галактика содержит очень мало звезд. ученые считают, что, учитывая массу черной дыры, превышающей массу Солнца в 50 млн раз, это может быть самая массивная черная дыра среди обнаруженных в ранних галактиках с малой массой.

Данное открытие может быть ключом к пониманию того, как галактики образовались в ранней Вселенной. Предполагается, что сначала появились черные дыры, а галактики сформировались вокруг них. Ученые считают, что объяснить природу QSO1 можно с помощью так называемыми тяжелых зародышей черных дыр. Эти черные дыры могли появиться не в результате взрывной смерти звезд, а путем сжатия первичных газовых облаков, либо же в первую секунду после Большого взрыва как первичные черные дыры.

С одной стороны, черные дыры будут сопровождаться ультрафиолетовым излучением, которого не наблюдали в QSO1. С другой стороны, первичные черные дыры значительно меньше, чем QSO1. Но возможно, эта черная дыра является продуктом быстрого роста, как в результате поглощения материи, так и столкновений черных дыр, что делает QSO1 потенциально первым прямым доказательством существования первичных черных дыр.

