Доказательство теории Большого взрыва: возможно, впервые обнаружена "чистая" галактика (фото)

Ученые считают, что они обнаружили галактику, которая не содержит тяжелых химических элементов. Ее существование подтверждает ключевые предсказания теории Большого взрыва.

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы впервые обнаружили галактику, получившую название AMORE6, которая может быть первозданной, "чистой" галактикой, в которой нет химических элементов, тяжелее гелия и водорода. То есть она, как считают ученые, имеет нулевую металличность. Это открытие подтверждает теорию Большого взрыва. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет SciTechDaily.

Первые химические элементы во Вселенной

Во время Большого взрыва, когда Вселенная начала стремительно расширяться, были созданы первые и самые легкие химические элементы: водород, гелий и крошечное количество лития. Более тяжелые химические элементы, которые астрофизики называют металлами, были созданы позже в недрах первых звезд, известных как звезды Населения III. Эти звезды состояли только из водорода и гелия и имели нулевую металличность. Когда эти звезды взорвались сверхновыми, то они наполнили космос тяжелыми химическими элементами. Поскольку звезды рождаются в галактиках, должны были существовать галактики Населения III, которые не содержали металлов. Их существование было бы подтверждением современной космологической модели, описывающей появление и эволюцию Вселенной. Но до сих пор астрономы не находили галактик с нулевой металличностью.

Галактика без металлов

Астрономы говорят, что эта галактика содержит практически первозданную межзвездную среду. Характеристики AMORE6 соответствует модели образования самых первых звезд. Галактика AMORE6 существовала через 900 миллионов – 1 миллиард лет после Большого взрыва. Это значит, что ее свет летел к нам почти 13 миллиардов лет.

В галактике астрономы обнаружили относительно мало звезд, а потому она имеет малую звездную массу. Также AMORE6 является компактной галактикой. Эти свойства согласуются с образованием звезд в первозданной среде, лишенной металлов, говорят астрономы.

Подтверждением теории Большого взрыва

Эта галактика не такая старая, как некоторые более ранние, полностью сформировавшиеся галактики, обнаруженные до этого в ранней Вселенной. Астрономов немного удивляет то, что эта галактика, лишенная металлов, существовала почти через миллиард лет после Большого взрыва.

По словам ученых, открытие AMORE6 является подтверждением теории Большого взрыва. Многие годы астрономы предполагали, что ранние галактики формировались в условиях, которые существенно отличаются от современных. Низкая металличность AMORE6 напрямую подтверждает эти предположения.

И все же для подтверждения результатов исследования нужны более детальные наблюдения.

