Космический корабль Илона Маска отодвинул МКС от Земли, чтобы она не упала на планету (видео)

Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX Илона Маска выполнил исторический маневр на орбите и поднял Международную космическую станцию на новую высоту.

Международная космическая станция (МКС) находится на орбите на высоте в среднем 400 км над поверхностью Земли. Даже на этой высоте все еще существует атмосфера нашей планеты, хоть и сильно разреженная, которая оказывает сопротивление движению станции. Из-за этого МКС, если не поддерживать стабильность ее орбиты, может упасть вниз. Космический грузовой корабль Dragon компании SpaceX использовал свои двигатели, чтобы поднять МКС выше. Теперь станция находится немного дальше от Земли, пишет Space.

Космический грузовой корабль Dragon прибыл на МКС 25 августа

Космический грузовой корабль Dragon прибыл на МКС 25 августа. Он доставил на станцию более 2 тонн научного оборудования и припасов для астронавтов. А 3 сентября корабль запустил два своих двигателя Draco на 5 минут и 3 секунды, чтобы изменить орбиту МКС. NASA решило проверить сможет ли корабль SpaceX справиться с этой задачей и все прошло успешно. В результате маневра МКС поднялась на высоту 419 км.

Космический грузовой корабль Dragon доставил на станцию более 2 тонн научного оборудования и припасов для астронавтов Фото: NASA

МКС, которая находится в среднем на высоте 400 км над Землей, из-за сопротивления атмосферы постоянно снижается. Сейчас для поддержания ее орбиты используются российские грузовые корабли "Прогресс", которые каждые несколько месяцев запускают двигатели и поднимают орбитальную станцию. Но в 2028 году Россия может выйти из программы МКС и в NASA нашли способ поддерживать высоту станции с помощью корабля Dragon. Дело в то м, что МКС будет находится на орбите еще несколько лет. Планируется, что орбитальная станция будет выведена из эксплуатации в конце 2030 – в начале 2031 года. Согласно плану NASA, МКС будет спущена вниз в атмосферу, где все модули станции должны сгореть.

МКС, которая находится в среднем на высоте 400 км над Землей, из-за сопротивления атмосферы постоянно снижается Фото: NASA

NASA планирует использовать этот корабль Dragon для поддержания высоты МКС до конца декабря 2025 года или начала января 2026 года. Затем корабль вернется обратно на Землю. В дальнейшем другие корабли Dragon компании SpaceX должны будут также поддерживать стабильную орбиту МКС до конца ее эксплуатации.

Напоминаем, что NASA заключило контракт с компанией Илона Маска, который предусматривает использование нового, более крупного, корабля Dragon для спуска МКС в атмосферу Земли через 5 лет. Этот корабль еще находится в разработке. Он должен будет прибыть на орбиту, когда МКС уже покинут астронавта, и с помощью своих двигателей не поднять, а опустить станцию вниз. Согласно плану NASA, спуск будет происходить над незаселенным участком Тихого океана, чтобы в случае падения обломков станции никто не пострадал.

