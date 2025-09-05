Телескоп NASA обнаружил, что новый межзвездный объект похож на кометы Солнечной системы (фото)

Астрономы с помощью космического телескопа SPHEREx провели исследование межзвездной кометы 3I/ATLAS. Оказалось, что этот объект имеет много общего с кометами Солнечной системы. В частности, ученые обнаружили, что ядро кометы окутано облаком из углекислого газа.

Уже 2 месяца с момента открытия межзвездной кометы 3I/ATLAS, астрономы проводят исследования этого объекта, который перемещается по Солнечной системе со скоростью почти 220 000 км/ч. Через несколько месяцев комета покинет пределы Солнечной системы, а потому астрономы пытаются получить максимальное количество информации о ней. Для нового исследования ученые использовали запущенный в этом году космический телескоп SPHEREx. Результаты исследования представлены на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

Комета 3I/ATLAS — это всего лишь третий межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе, но он самый большой и яркий из всех. Считается, что ядро кометы имеет диаметр более 5 км, а ее возраст оценивается в примерно 7 млрд лет. То есть, она, как предполагается, может быть старше Солнца и всех планет Солнечной системы.

Космический телескоп NASA SPHEREx, который был запущен в марте этого года, как уже писал Фокус, предназначен для исследования Вселенной в 102 диапазонах длин волн инфракрасного света. Это даст возможность лучше понять эволюцию космоса. Уникальные приборы телескопа также позволяют проводить исследования объектов в Солнечной системе. Поэтому астрономы использовали его для наблюдения за межзвездной кометой 3I/ATLAS.

Космический телескоп SPHEREx Фото: NASA

По мере приближения к Солнцу, как и у всех комет, у 3I/ATLAS возникла большая оболочка из газа и пыли, известная как кома. Она появляется у комет, которые представляют собой ледяные тела, когда тепло Солнца нагревает ядро кометы и его вещества испаряются.

С помощью телескопа SPHEREx астрономы обнаружили в коме кометы огромное количество диоксида углерода (углекислого газа), а водяной лед в ядре 3I/ATLAS. Это значит, что комета из другой звездной системы похожа по составу на кометы в Солнечной системе.

Межзвездная комета 3I/ATLAS. Фотография телескопа Хаббл Фото: NASA

Кометы состоят не только из каменистой пыли, но также из воды, диоксида углерода и монооксида углерода (угарного газа) в замороженном состоянии, то они находятся в виде льда. Все три соединения являются наиболее распространенными в Солнечной системе.

По словам ученых, количество каждого компонента зависит от того, где и когда комета образовалась и эволюционировала. Это связано с тем, что эти компоненты испаряются в космосе при разных температурах. Например, кометы, которые образовались на краю Солнечной системы, должны содержать в большом количестве водяной лед, а также замороженные углекислый и угарный газ. Кометы, которые были созданы ближе к Солнцу, содержат в основном водяной лед и замороженный углекислый газ.

Кома межзвездной кометы 3I/ATLAS. Фотография телескопа SPHEREx Фото: NASA

Наличие большого количества углекислого газа в коме межзвездной кометы 3I/ATLAS и водяного льда в ее ядре указывает на то, что она образовалась близко к своей звезде, перед тем, как была выброшена из своей звездной системы.

Астрономы продолжат наблюдения за кометой 3I/ATLAS с помощью телескопа SPHEREx, чтобы получить еще больше информации. По словам авторов исследования, чем ближе комета будет находиться к Солнцу, тем большей будет ее кома, которая наполнится также водяным паром. При этом у кометы должен появиться большой пылевой хвост.

Межзвездная комета 3I/ATLAS должна оказаться на самом близком расстоянии от Солнца в конце октября или в начале ноября. А 3 октября комета окажется на самом близком расстоянии от Марса и астрономы, как уже писал Фокус, намерены использовать орбитальные аппараты, исследующие Красную планету, для изучения межзвездного гостя.

