Новый космический телескоп NASA за $488 млн сделал первые изображения Вселенной (фото)

12 марта в космос был запущен новый инфракрасный телескоп NASA под названием SPHEREx. Он должен помочь увидеть Вселенную такой, какой ее еще никогда не видели астрономы благодаря своим уникальным возможностям. NASA показало первые тестовые изображения телескопа, на каждом из которых запечатлены до 100 000 источников света.

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Об этом пишет Space.

Космический телескоп Уэбб, который начал работу в 2022 году, произвел революцию в астрономии, потому что он может наблюдать Вселенную в инфракрасном диапазоне света, который не виден человеческому глазу. Но совершенно новый инфракрасный космический телескоп SPHEREx может делать это еще лучше и NASA показало его первые тестовые изображения космоса.

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12 марта в космос был запущен новый инфракрасный телескоп NASA под названием SPHEREx

Телескоп SPHEREx, стоимостью 488 млн долларов, поможет ученым заглянуть в самые далекие уголки видимой Вселенной, что позволит лучше понять, как она развивалась в течение 13,8 млрд лет после появления в результате Большого взрыва. В частности, астрономы хотят получить больше информации о развитии галактик и звезд за миллиарды лет, а также о том, как именно космос начал быстро расширяться вскоре после своего появления. Астрономы с помощью данных телескопа SPHEREx намерены создать крупнейшую карту видимой Вселенной.

Космический телескоп SPHEREx способен видеть сквозь самые плотные облака пыли, через которые не проникает видимый свет, но проходит инфракрасный свет. Это даст ему возможность рассмотреть самые далекие звезды и галактики с очень высокой детализацией.

Телескоп SPHEREx, стоимостью 488 млн долларов, поможет ученым заглянуть в самые далекие уголки видимой Вселенной Фото: NASA

Первые тестовые снимки космоса на самом деле не показывают все возможности нового телескопа, но тем не менее они показывают, что все шесть детекторов обсерватории работают так, как нужно. На составном изображении показаны разные виды космоса, созданные с помощью шести разных детекторов телескопа SPHEREx.

На составном изображении показаны разные виды космоса, созданные с помощью шести разных детекторов телескопа SPHEREx Фото: NASA

Каждый детектор отвечает за обнаружение информации в 17 уникальных диапазонах длин волн инфракрасного света, поэтому телескоп SPHEREx может наблюдать за Вселенной в 102 диапазонах длин волн инфракрасного света. На каждой из тестовых фотографий показаны до 100 000 разных источников света: галактик и звезд.

Цвета, назначенные этим изображениям, конечно, присутствуют в видимой части электромагнитного спектра, то есть того, что мы можем видеть своими глазами. Но все они представляют инфракрасные длины волн света. Более красные части изображения представляют более длинные волны, в то время как более фиолетовые — более короткие волны.

Каждый детектор отвечает за обнаружение информации в 17 уникальных диапазонах длин волн инфракрасного света, поэтому телескоп SPHEREx может наблюдать за Вселенной в 102 диапазонах длин волн инфракрасного света Фото: NASA

В видимой части электромагнитного спектра, чем краснее свет, тем его волна длиннее. С нашей точки зрения на Земле и вокруг нее длины волн света, исходящие от космических объектов, на самом деле переходят из более синей части спектра в красную часть, а затем попадают в инфракрасный диапазон. Это происходит потому, что расширение Вселенной заставляет длины волн света растягиваться по мере их перемещения от источника к Земле.

Поэтому инфракрасная астрономия так важна, ведь с помощью инфракрасного света можно увидеть астрономические источники, которые находятся в миллиардах световых лет от нас. Даже те, что существовали через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва и даже раньше.

Сейчас детекторы телескопа SPHEREx охлаждаются, ведь им нужна очень низкая температура для того, чтобы проводить инфракрасные исследования Вселенной. Уже в конце апреля новый космический телескоп NASA начнет полноценную научную работу.

Как уже писал Фокус, на Солнце возникла мощная вспышка и ученые прогнозируют появление сильной геомагнитной бури на Земле. Ожидается, что в ближайшие дни на Солнце возникнет более сильная вспышка, которая может создать больше проблем для земных технологий.