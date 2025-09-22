Місяць "кусає" Сонце: перші фотографії останнього сонячного затемнення 2025 року (фото)

У неділю, 21 вересня, невелика частина жителів Землі змогла побачити часткове сонячне затемнення. Це востаннє цього року, коли Місяць закрив собою Сонце, хоча й не повністю. Наступного разу сонячне затемнення відбудеться вже на початку 2026 року, і воно також буде особливим.

Останнє сонячне затемнення 2025 року тривало приблизно 4,5 години, але його змогли побачити лише приблизно 16 мільйонів осіб. Часткове сонячне затемнення могли спостерігати жителі Нової Зеландії, східної частини Австралії, а також деяких островів у Тихому океані. Під час затемнення Місяць перетворив Сонце на сяючий півмісяць і астрономи з Нової Зеландії зробили фотографії цієї події, пише Space.

Кожне часткове сонячне затемнення відбувається під час молодика, коли Місяць проходить між Землею і Сонцем, і частково закриває собою диск нашої зірки. Таким чином Сонце набуває форми півмісяця. Астрономи зробили приголомшливі фотографії часткового сонячного затемнення 21 вересня 2025 року, коли Сонце перебувало низько над східним горизонтом Нової Зеландії.

Зображення нижче було зроблено під час прямої трансляції порталу Time and Date майже на самому початку затемнення, коли Місяць почав рухатися зліва направо по яскравому диску нашої зірки. Члени Данідінського астрономічного товариства змогли сфотографувати частково закритий диск Сонця в небі над Новою Зеландією.

Кожне часткове сонячне затемнення відбувається під час молодика, коли Місяць проходить між Землею і Сонцем, і частково закриває собою диск нашої зірки Фото: space.com

Наступне зображення було зроблено через кілька хвилин після настання піку часткового сонячного затемнення, коли 70% поверхні Сонця було приховано Місяцем у небі над містом Данідін у Новій Зеландії.

Зображення було зроблено через кілька хвилин після настання піку часткового сонячного затемнення, коли 70% поверхні Сонця було приховано Місяцем Фото: space.com

Нижче показано фотографію Сонця під час спадної фази затемнення, коли Місяць зміщувався зліва направо по диску Сонця після піку цього астрономічного явища. Після цього силует Місяця повністю зник з диска Сонця і наша зірка знову стала виглядати, як і раніше.

Фотографія Сонця під час спадної фази затемнення Фото: space.com

Наступного разу деякі жителі Землі зможуть побачити сонячне затемнення тільки 17 лютого 2026 року. Це буде кільцеподібне сонячне затемнення, коли Місяць також не повністю закриє собою Сонце і частину нашої зірки буде видно. Це явище зможуть побачити жителі південної частини Африки.

