Перше за 7 років місячне затемнення почалося: в Україні можна побачити "Кривавий Місяць" (фото)
Жителі України просто зараз можуть спостерігати унікальне явище. "Криваве" затемнення триватиме приблизно до опівночі.
Перше за 7 років місячне затемнення вже почалося: жителі всієї України зможуть спостерігати рідкісне явище — "Кривавий Місяць". Фотографії унікального явища публікують із різних міст у соцмережах.
Явище можна побачити з Одеси, Києва, Харкова та інших міст. Повна фаза затемнення розпочнеться о 20:30 за київським часом і триватиме до 21:52. Максимум очікується о 21:11 — Земля повністю заступить Місяць.
Затемнення Місяця зараз: як воно сталося
Нинішнє місячне затемнення побачать принаймні частково 7,03 млрд осіб — 88% населення Землі, пише видання Universe Magazine.
У цей момент, проходячи через тінь Землі, її супутник поступово втрачає яскравість, набуваючи червоного відтінку. Колір пояснюється оптико-фізичними процесами в земній атмосфері. Земля повністю затуляє пряме сонячне світло, що падає на Місяць.
Сонячні промені в цей момент проходять крізь атмосферу, заломлюються і розсіюються. Довгохвильові відтінки червоного і помаранчевого проходять далі за інших і висвітлюють супутник Землі зсередини "земного конуса тіні". Явище називається "ефект Релея".
Відтінок забарвлення залежить від стану земної атмосфери: концентрація пилу, аерозолів і вулканічного попелу посилює насиченість кольору. Після великих вивержень вулканів або пилових бур Місяць може ставати темнішим і більш насиченим, а іноді набувати бордових, бронзових і багряних тонів.
Який вигляд матиме затемнення Місяця з інших точок Землі?
Після завершення повної фази затемнення знову настане часткова до 22:56. Місяць поступово почне світлішати.
В інших країнах затемнення Місяця може бути видно гірше. Наприклад, у Лондоні умови для спостереження гірші, ніж у Львові.
У столиці Британії Місяць зійде о 19:25 за місцевим часом, коли максимум затемнення вже мине. Жителі США взагалі не побачать затемнення.
У західній частині Австралії, у місті Перт, можна спостерігати всі фази затемнення, коли Місяць розташується високо над горизонтом у середині ночі. Хорошими будуть умови спостереження в Індії та Китаї.
Нагадаємо, сьогоднішнє місячне затемнення буде найдовшим цього року і сумарно триватиме близько 4,5 годин.
Фокус уже писав, що 2 серпня 2027 року можна буде спостерігати рекордне сонячне затемнення, яке відбувається раз на 100 років.