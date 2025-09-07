Первое за 7 лет лунное затмение началось: в Украине можно увидеть "Кровавую Луну" (фото)

Жители Украины прямо сейчас могут наблюдать уникальное явление. "Кровавое" затмение будет длиться примерно до полуночи.

Первое за 7 лет лунное затмение уже началось: жители всей Украины смогут наблюдать редкое явление — "Кровавую Луну". Фотографии уникального явления публикуют из разных городов в соцсетях.

Явление можно увидеть из Одессы, Киева, Харькова и других городов. Полная фаза затмения начнется в 20:30 по киевскому времени и продлится до 21:52. Максимум ожидается в 21:11 — Земля полностью заслонит Луну.

Лунное затмение сейчас: как оно произошло

Нынешнее лунное затмение увидят по крайней мере частично 7,03 млрд человек — 88% населения Земли, пишет издание Universe Magazine.

В этот момент, проходя через тень Земли, ее спутник постепенно утрачивает яркость, приобретая красный оттенок. Цвет объясняется оптико-физическими процессами в земной атмосфере. Земля полностью заслоняет прямой солнечный свет, падающий на Луну.

Солнечные лучи в этот момент проходят сквозь атмосферу, преломляются и рассеиваются. Длинноволновые оттенки красного и оранжевого проходят дальше остальных и освещают спутник Земли изнутри "земного конуса тени". Явление называется "эффект Релея".

Оттенок окраски зависит от состояния земной атмосферы: концентрация пыли, аэрозолей и вулканического пепла усиливает насыщенность цвета. После крупных извержений вулканов или пылевых бурь Луна может становиться более темной и насыщенной, а иногда приобретать бордовые, бронзовые и багровые тона.

Как будет выглядеть затмение Луны с других точек Земли?

После завершения полной фазы затмения снова наступит частичная до 22:56. Луна постепенно начнет светлеть.

В других странах затмение Луны может быть видно хуже. К примеру, в Лондоне условия для наблюдения хуже, чем во Львове.

В столице Британии Луна сойдет в 19:25 по местному времени, когда максимум затмения уже пройдет. Жители США вообще не увидят затмение.

В западной части Австралии, в городе Перт, можно наблюдать все фазы затемнения, когда Луна расположится высоко над горизонтом в середине ночи. Хорошими будут условия наблюдения в Индии и Китае.

Напомним, сегодняшнее лунное затмение будет самым длинным в этом году и суммарно продлится около 4,5 часов.

Фокус уже писал, что 2 августа 2027 года можно будет наблюдать рекордное солнечное затмение, которое происходит раз в 100 лет.