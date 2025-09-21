Не Галілей: хто насправді першим побачив Місяць у телескоп (фото)

Через те, що Галілео Галілей опублікував свої спостереження за Місяцем, його довгий час вважали першим вченим, який побачив супутник Землі в телескоп. Але він був не першим.

Більшість людей вважають італійського фізика й астронома Галілео Галілея батьком телескопічної астрономії. Але насправді менш відомий англійський фізик Томас Герріот був першим, хто спостерігав Місяць у телескоп. Незважаючи на те, що Герріот не опублікував свої наукові досягнення, він був плідним ученим, який відкрив безліч законів природи до Ньютона, Декарта і Лейбніца. Також Герріот створив перші докладні карти Місяця за кілька місяців до Галілея, пише IFLScience.

Томас Герріот народився 1590 року, навчався в Оксфордському університеті і після закінчення навчання його взяв під своє заступництво лорд Волтер Релі, який планував здійснити колонізацію Америки. У 1585 році Герріот разом із Релі побував в Америці, де вивчив мову корінного народу алгонкінів і описав їхній спосіб життя. Ця експедиція підготувала початок масової англійської колонізації Північної Америки, яка розпочалася 1607 року.

У 1590-х роках Герріот почав активно займатися наукою, адже його взяв під своє заступництво Генрі Персі, граф Нортумберлендський. Вчений створив тисячі сторінок нотаток, у яких були описані його наукові досягнення, хоча історики проаналізували їх лише через століття після його смерті.

Томас Герріот Фото: Wikipedia

Відомо, що Герріот незалежно від Галілея встановив, що тіло, кинуте горизонтально, описує параболу. Він також розробив повноцінну символічну алгебру і, як вважається, надихнув Декарта на створення деяких із найвідоміших математичних теорій.

Також відомо, що в липні 1609 року Герріот спостерігав за Місяцем у телескоп на кілька місяців більше, ніж Галілей. При цьому вчений створив детальну карту місячної поверхні, а Галілей зробив це тільки на початку 1610 року.

Незважаючи на те, що Галілей спостерігав за Місяцем у телескоп пізніше, саме він присвоїв собі звання першого спостерігача супутника Землі в телескоп. Просто Томас Герріот не опублікував отримані ним результати, а Галілей зробив це.

У липні 1609 року Герріот спостерігав за Місяцем у телескоп на кілька місяців більше, ніж Галілей Фото: solar-system

У записниках Герріота вчені також виявили найбільш ранні з відомих малюнків сонячних плям, видимих у телескоп. Ці плями були виявлені англійським ученим наприкінці 1610 року. Через відсутність публікації результатів спостереження за Сонцем, Галілей також став вважатися першим, хто спостерігав сонячні плями в телескоп.

Неясно, чому Герріот приховував свої відкриття, хоча, можливо, у нього просто не було фінансових стимулів для публікації, оскільки його робота фінансувалася щедрим покровителем. Водночас Галілей залежав від суспільного визнання, щоб фінансувати свої дослідження.

Після того, як Герріот помер 1621 року, про нього надовго забули. Згадали про вченого лише приблизно через 150 років, коли було виявлено його записники.

Історики по-справжньому вивчили ці записи лише у XX столітті, коли ім'я Галілея міцно закріпилося в історичних хроніках як першої людини, яка спостерігала Місяць у телескоп. Хоча першим це зробив Герріот.

До речі, ім'я Герріота носить великий ударний кратер на зворотному боці Місяця.

Кратер Герріот на Місяці Фото: solar-system

