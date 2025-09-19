Перша за півстоліття висадка на Місяць: Китай може обігнати США і стати головною країною в космосі

У звіті сказано, що Китай у найближчому майбутньому може обігнати США в нових космічних перегонах. Країна інвестує величезні суми в космічні проєкти на тлі скорочення бюджету NASA.

Related video

Експерти американської організації Commercial Space Federation, яка підтримує інвестиції в комерційну космічну галузь США, представили новий звіт під назвою "Redshift". У ньому описано, як космічна інфраструктура Китаю і його можливості з дослідження Сонячної системи стрімко розвивалися за останнє десятиліття. Експерти попереджають, що неухильне зростання Китаю в космічній галузі може дозволити країні обігнати США в нових космічних перегонах і стати провідною космічною країною вже через 5-10 років. Експерти вважають, що Китай навіть може раніше за США висадити своїх астронавтів на Місяць, вперше з 1972 року, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно зі звітом, Китай демонструє стрімкий технологічний прогрес у плані освоєння космосу за останнє десятиліття. Країна прагне стати лідером у нових космічних перегонах зі США.

Експерти попереджають, що існує ймовірність того, що Китай може стати першою країною, яка висадить своїх астронавтів на Місяці у XXI столітті, вперше з 1972 року. Наразі Китай планує це зробити до 2030 року, тоді як NASA планує висадку людей на Місяць у 2027 році в рамках місії "Артеміда-3". Але ця пілотована місія на Місяць уже неодноразово переносилася, і зараз на її реалізацію може вплинути сильне скорочення бюджету NASA.

Китайська космічна станція "Тяньгун" Фото: Live Science

Китай також планує побудувати повноцінну базу на Місяці, оснащену автономним ядерним реактором, до 2035 року. Таким чином країна може заявити про свої права на цінні місячні ресурси. Також експерти кажуть, що освоєння Місяця Китаєм може дозволити країні раніше, ніж США, відправити своїх астронавтів на Марс.

Згідно зі звітом, Китай може почати домінувати і на низькій навколоземній орбіті. Китайська космічна станція "Тяньгун" може стати єдиною орбітальною лабораторією після того, як у 2030 році буде знищена Міжнародна космічна станція. NASA планує використовувати надалі комерційні космічні станції для проведення досліджень, але поки що невідомо, коли вони будуть введені в експлуатацію.

Китай також планує побудувати повноцінну базу на Місяці, оснащену автономним ядерним реактором, до 2035 року Фото: Live Science

За словами експертів, Китай починає створювати власні угруповання супутників, щоб скласти конкуренцію супутникам Starlink від SpaceX. У найближчому майбутньому Китай також планує побудувати орбітальну сонячну електростанцію і власну версію космічного телескопа Вебб, який поки що є найпотужнішою обсерваторією в космосі.

Нині в Китаї є шість діючих космодромів, що дає змогу країні запускати більше ракет, ніж будь-коли Фото: Live Science

Згідно зі звітом, Китай досягає значних успіхів в освоєнні космосу і найближчим часом зможе значно збільшити кількість запусків ракет. Експерти кажуть, що секрет успіху Китаю полягає у збільшенні фінансування космічних проєктів. Минулого року країна інвестувала 2,86 млрд доларів у свої космічні проєкти, а це в 17 разів більше, ніж у 2016 році.

Експерти кажуть, що, хоча США залишаються лідером у багатьох галузях космічної діяльності, Китай настільки швидко розвивається, що може обігнати США в найближчі 5-10 років у нових космічних перегонах. Не в останню чергу через нещодавнє скорочення фінансування NASA.

Як уже писав Фокус, Україна знищила гігантський телескоп, який використовували для зв'язку з інопланетянами. Радіотелескоп РТ-70, розташований біля Євпаторії в Криму, був одним з найбільших у світі. Росія використовувала цей радіотелескоп у військових цілях проти України.

Також Фокус писав про те, що на Сонці з'явилося серце, і воно в кілька разів більше за Землю. За словами астрономів, ця пляма дуже нагадує ту, яку було відкрито на Плутоні 10 років тому апаратом "Нові горизонти".