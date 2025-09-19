Сонце відправило "валентинку": на зірці з'явилося серце, і воно в кілька разів більше за Землю (фото)

Нещодавно на Сонці з'явилася пляма у формі серця, вона була спрямована в бік Землі. За словами астрономів, ця пляма дуже нагадує ту, яку було відкрито на Плутоні в рамках місії NASA New Horizons у 2015 році.

На одній зі сторін нашої зірки, яка була звернена до Землі, з'явилася величезна корональна діра, чия форма нагадувала величезне серце. Її розмір у багато разів перевищував саму Землю. Ця корональна діра пронизала всю Сонячну систему потужним потоком сонячних частинок, пише Science Alert.

Тепер же гігантське серце повільно відвертається від Землі, яке впродовж кількох днів "дивилося" прямо на нас.

За словами експертів, корональні діри не є справжнім отвором на поверхні зірки. Насправді, це області на Сонці, де магнітне поле зірки слабшає, даючи змогу вітру із сонячних частинок проноситися через усю Сонячну систему.

Величезне серце на Сонці

Такі корональні діри неможливо побачити в оптичному діапазоні. Але в ультрафіолетовому світлі та в певному рентгенівському діапазоні астрономи можуть побачити ділянки на Сонці, де плазма холодніша і не надто щільна.

Коли потік сонячних частинок вдаряється об магнітосферу Землі, деякі з них прямують у верхні шари атмосфери планети на високих широтах. Там частинки вступають у взаємодію з атмосферними газами, внаслідок чого на Землі з'являються полярні сяйва.

Полярні сяйва на нашій планеті також можуть з'являтися внаслідок корональних викидів маси, коли на Сонці відбуваються виверження плазми.

Вчені очікували, що сонячна активність має почати знижуватися в найближчі кілька років, бо завершується 11-річний цикл його активності. Він також називається сонячним максимумом.

Але Лабораторії реактивного руху NASA нещодавно опублікувала звіт, у якому йдеться про те, що інтенсивність сонячного вітру збільшується ще з 2008 року. Це говорить про те, що ще до початку 26-го сонячного циклу активність Сонця може зростати.

Нагадаємо, вчені розкрили нові подробиці про Сонце. Нове дослідження показує, що спалахи на Сонці ще більш екстремальні, ніж передбачалося раніше. Температура частинок в атмосфері Сонця в 6 разів перевищує попередні оцінки.