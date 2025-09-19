Солнце отправило "валентинку": на звезде появилось сердце, и оно в несколько раз больше Земли (фото)

Недавно на Солнце появилось пятно в форме сердца, оно было направлено в сторону Земли. По словам астрономов, это пятно очень напоминает то, которое было открыто на Плутоне в рамках миссии NASA New Horizons в 2015 году.

Related video

На одной из сторон нашей звезды, которое было обращено к Земле, появилась огромноя корональная дыра, чья форма напоминала огромное сердце. Его размер во много раз превышал саму Земли. Эта корональная дыра пронзила всю Солнечную систему мощным потоком солнечных частиц, пишет Science Alert.

Теперь же гигантское сердце медленно отворачивается от Земли, которое на протяжении нескольких дней «смотрело» прямо на нас.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам экспертов, корональные дыры не являются настоящим отверстием на поверхности звезды. На самом деле, это области на Солнце, где магнитное поле звезды ослабевает, позволяя ветру из солнечных частиц проноситься через всю Солнечную систему.

Огромное сердце на Солнце Фото: NASA/SDO

Такие корональные дыры невозможно увидеть в оптическом диапазоне. Но в ультрафиолетовом свете и в определенном рентгеновском диапазоне астрономы могут увидеть области на Солнце, где плазма более холодная и не слишком плотная.

Когда поток солнечных частиц ударяется об магнитосферу Земли, некоторые из них направляются в верхние слои атмосферы планеты на высоких широтах. Там частицы вступают во взаимодействие с атмосферными газами, в результате чего на Земле появляются полярные сияния.

Полярные сияния на нашей планете также могут появляться в результате корональных выбросов массы, когда на Солнце происходят извержения плазмы.

Ученые ожидали, что солнечная активность должна начать снижаться в ближайшие несколько лет, потому как завершается 11-летний цикл его активности. Он также называется солнечным максимумом.

Но Лаборатории реактивного движения NASA недавно опубликовала отчет, в котором говорится, что интенсивность солнечного ветра увеличивается еще с 2008 года. Это говорит о том, что еще до начала 26-го солнечного цикла активность Солнца может расти.

Напомним, ученые раскрыли новые подробности о Солнце. Новое исследование показывает, что вспышки на Солнце еще более экстремальны, чем предполагалось ранее. Температура частиц в атмосфере Солнца в 6 раз превышает предыдущие оценки.