Невообразимые 60 млн градусов по Цельсию: ученые раскрыли новые подробности о Солнце

Новое исследование показывает, что вспышки на Солнце еще более экстремальны, чем предполагалось ранее. Температура частиц в атмосфере Солнца в 6 раз превышает предыдущие оценки.

Related video

Солнечные вспышки представляют собой гигантские взрывы в атмосфере Солнца, которые в свою очередь, приводят к солнечным выбросам. Во время таких волнений на Солнце могут пострадать спутники на орбите Земли, они мешают радиосигналам, а также представляют угрозу для здоровья астронавтов, пишет Space.com.

Руководитель исследования Александр Рассел из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии со своей командой выяснил, что температура частиц в атмосфере Солнца может подниматься до 60 млн градусов по Цельсию. Ранее считалось, что их температура не превышает 10-40 млн градусов по Цельсию.

Еще с 1970-х годов астрономы не могли понять одну особенность света, который фиксируется во время солнечных вспышек. Если этот свет разделить на цвета с помощью телескопов, то «спектральные линии» разных элементов кажутся слишком широкими и размытыми, чем предсказывает теория.

Новое же исследование предоставил объяснение этой странности. Выяснилось, что солнечные частицы во время вспышек разогреваются больше, чем считалось ранее.

Исследователи обнаружили, что электроны могут разогреваться до 10-15 млн градусов, но температура ионов поднимается до 60 млн градусов. Потому как электронам и ионам требуются минуты, чтобы обменяться теплом, эта температурная разница сохраняется достаточно долго, чтобы повлиять на солнечные вспышки.

При таких невообразимых температура ионы движутся настолько быстро, что их перемещение делает спектральные линии шире.

«Наше исследование потенциально решает загадку, которая оставалась неразгаданной почти полвека», - говорит Рассел.

Такое открытие имеют очень важное значение для прогнозирования космической погоды. Если ученые недооценили мощь солнечных вспышек, то возможно существующие прогнозы космической погоды нуждаются в пересмотре.

Новые модели смогут предоставить операторам спутников, авиакомпаниям и космическим агентствам более точную информацию и время для подготовки к опасным солнечным возмущениям.

Исследование также призывает к созданию нового поколения солнечных моделей, которые рассматривают ионы и электроны отдельно, а не предполагают единую равномерную температуру. Этот «многотемпературный» подход уже распространен в других плазменных средах, таких как магнитное поле Земли, но редко применялся к Солнцу, отмечается в исследовании.

Напомним, ученые говорят, что Солнце превратится в маленький странный объект. Солнце не будет существовать вечно и человечеству придется искать новую планету для жизни.