Неймовірні 60 млн градусів за Цельсієм: учені розкрили нові подробиці про Сонце

Нове дослідження показує, що спалахи на Сонці ще більш екстремальні, ніж передбачалося раніше. Температура частинок в атмосфері Сонця в 6 разів перевищує попередні оцінки.

Сонячні спалахи являють собою гігантські вибухи в атмосфері Сонця, які зі свого боку призводять до сонячних викидів. Під час таких хвилювань на Сонці можуть постраждати супутники на орбіті Землі, вони заважають радіосигналам, а також становлять загрозу для здоров'я астронавтів, пише Space.com.

Керівник дослідження Александр Рассел з Університету Сент-Ендрюс у Шотландії зі своєю командою з'ясував, що температура частинок в атмосфері Сонця може підійматися до 60 млн градусів за Цельсієм. Раніше вважалося, що їхня температура не перевищує 10-40 млн градусів за Цельсієм.

Ще з 1970-х років астрономи не могли зрозуміти одну особливість світла, яке фіксується під час сонячних спалахів. Якщо це світло розділити на кольори за допомогою телескопів, то "спектральні лінії" різних елементів здаються надто широкими та розмитими, ніж передбачає теорія.

Нове ж дослідження надало пояснення цих дивацтв. З'ясувалося, що сонячні частинки під час спалахів розігріваються більше, ніж вважалося раніше.

Дослідники виявили, що електрони можуть розігріватися до 10-15 млн градусів, але температура іонів підіймається до 60 млн градусів. Оскільки електронам та іонам потрібні хвилини, щоб обмінятися теплом, ця температурна різниця зберігається досить довго, щоб вплинути на сонячні спалахи.

За таких неймовірних температур іони рухаються настільки швидко, що їхнє переміщення робить спектральні лінії ширшими.

"Наше дослідження потенційно вирішує загадку, яка залишалася нерозгаданою майже півстоліття", — каже Рассел.

Таке відкриття мають дуже важливе значення для прогнозування космічної погоди. Якщо вчені недооцінили міць сонячних спалахів, то можливо наявні прогнози космічної погоди потребують перегляду.

Нові моделі зможуть надати операторам супутників, авіакомпаніям і космічним агентствам точнішу інформацію і час для підготовки до небезпечних сонячних збурень.

Дослідження також закликає до створення нового покоління сонячних моделей, які розглядають іони та електрони окремо, а не припускають єдину рівномірну температуру. Цей "багатотемпературний" підхід уже поширений в інших плазмових середовищах, таких як магнітне поле Землі, але рідко застосовували до Сонця, наголошується в дослідженні.

