Солнце медленно просыпается: наша звезда становится слишком активной, и никто не знает причину

В 2019 году, когда завершился последний солнечный цикл, ученые прогнозировали, что следующий станет таким же умеренным, как и предыдущий. Но этот прогноз оказался в корни неверным.

Текущий 25-й солнечный цикл превзошел все ожидания ученых из NASA и NOAA, став очень активным. На данный момент этот 11-летний цикл активности нашего Солнца должен завершаться, но по словам экспертов, активность звезды снова пошла по возрастающей траектории. Также новый анализ данных показал, что активность Солнца постепенно растет начиная с 2008 года, пишет Science Alert.

«Все признаки указывали на то, что Солнце вступает в длительную фазу низкой активности. Поэтому было неожиданностью увидеть обратную тенденцию. Солнце медленно просыпается», - говорит физик-плазматик из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) Джейми Ясински.

Большинству людей Солнце кажется чем-то постоянным и незыблемым, но на самом деле жизнь нашей звезды очень бурная и изменчивая. Примерно каждые 11 лет Солнцу переживает циклы активности, в эти периоды его активность достигает максимума, а потом идет на спад.

Солнечная активность проявляется в количестве пятен на Солнце, вспышках и корональных выбросах массы, также полюса звезды меняют свою полярность. Сейчас ученые следят за 25-м солнечным циклом, а это значит, что такие наблюдения ведутся уже несколько столетий.

Несмотря на такие объемы данных, прогнозы все еще могут оставаться неточными. Все дело в том, что внутри Солнца происходит огромное количество процессов, которые ученые не могут увидеть.

К примеру, с 1645 по 1715 годы на Солнце почти не было солнечных пятен, поэтому этот период был впоследствии назван минимумом Маундера. Такое же затишье на звезде наблюдалось между 1790 и 1830 годами, известное как минимум Дальтона.

«Мы до сих пор точно не знаем, почему Солнце пережило 40-летний минимум, начавшийся в 1790 году. Долгосрочные тенденции гораздо менее предсказуемы и пока не до конца понятны», - говорит Ясински.

Он со своими коллегами обнаружил нечто удивительное в данных о солнечной активности. В 2008 году, когда начался 24-й солнечный цикл, начал усиливаться солнечный вете и с тех самых пор его сила продолжает неуклонно расти.

Под силой солнечного ветра ученые имеют в виду его скорость, плотность температуру, тепловое давление, массу, импульс, энергию и магнитуду магнитного поля. Все эти показатели растут с 2008 года.

Команда ученых считает, что полученные ими результаты указывают на возможность всплеска активности Солнца, что принесет мощные ветры, солнечные бури, вспышки и корональные выбросы массы.

Напомним, ученые раскрыли новые подробности о Солнце. Новое исследование показывает, что вспышки на Солнце еще более экстремальны, чем предполагалось ранее. Температура частиц в атмосфере Солнца в 6 раз превышает предыдущие оценки.