Сонце повільно прокидається: наша зірка стає занадто активною, і ніхто не знає причину

У 2019 році, коли завершився останній сонячний цикл, учені прогнозували, що наступний стане таким же помірним, як і попередній. Але цей прогноз виявився докорінно неправильним.

Related video

Поточний 25-й сонячний цикл перевершив усі очікування вчених з NASA і NOAA, ставши дуже активним. Наразі цей 11-річний цикл активності нашого Сонця мав би завершуватися, але за словами експертів, активність зірки знову пішла по зростаючій траєкторії. Також новий аналіз даних показав, що активність Сонця поступово зростає починаючи з 2008 року, пише Science Alert.

"Усі ознаки вказували на те, що Сонце вступає в тривалу фазу низької активності. Тому було несподіванкою побачити зворотну тенденцію. Сонце повільно прокидається", — каже фізик-плазматик із Лабораторії реактивного руху НАСА (JPL) Джеймі Ясінскі.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Більшості людей Сонце здається чимось постійним і непорушним, але насправді життя нашої зірки дуже бурхливе і мінливе. Приблизно кожні 11 років Сонце переживає цикли активності, у ці періоди його активність досягає максимуму, а потім іде на спад.

Сонячна активність проявляється в кількості плям на Сонці, спалахах і корональних викидах маси, також полюси зірки змінюють свою полярність. Наразі вчені стежать за 25-м сонячним циклом, а це означає, що такі спостереження ведуться вже кілька століть.

Попри такі обсяги даних, прогнози все ще можуть залишатися неточними. Річ у тім, що всередині Сонця відбувається величезна кількість процесів, які вчені не можуть побачити.

Приміром, з 1645 по 1715 роки на Сонці майже не було сонячних плям, тому цей період був згодом названий мінімумом Маундера. Таке ж затишшя на зірці спостерігалося між 1790 і 1830 роками, відоме як мінімум Дальтона.

"Ми досі точно не знаємо, чому Сонце пережило 40-річний мінімум, що почався в 1790 році. Довгострокові тенденції набагато менш передбачувані і поки що не до кінця зрозумілі", — каже Ясінскі.

Він зі своїми колегами виявив щось дивовижне в даних про сонячну активність. У 2008 році, коли розпочався 24-й сонячний цикл, почав посилюватися сонячний вете і відтоді його сила продовжує неухильно зростати.

Під силою сонячного вітру вчені мають на увазі його швидкість, щільність, температуру, тепловий тиск, масу, імпульс, енергію і магнітуду магнітного поля. Усі ці показники зростають із 2008 року.

Команда вчених вважає, що отримані ними результати вказують на можливість сплеску активності Сонця, що принесе потужні вітри, сонячні бурі, спалахи і корональні викиди маси.

Нагадаємо, вчені розкрили нові подробиці про Сонце. Нове дослідження показує, що спалахи на Сонці ще більш екстремальні, ніж передбачалося раніше. Температура частинок в атмосфері Сонця в 6 разів перевищує попередні оцінки.