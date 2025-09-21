Не Галилей: кто на самом деле первым увидел Луну в телескоп (фото)

Из-за того, что Галилео Галилей опубликовал свои наблюдения за Луной, его долгое время считали первым ученым, который увидел спутник Земли в телескоп. Но он был не первым.

Большинство людей считают итальянского физика и астронома Галилео Галилеея отцом телескопической астрономии. Но на самом деле менее известный английский физик Томас Хэрриот был первым, кто наблюдал Луну в телескоп. Несмотря на то, что Хэрриот не опубликовал свои нучные достижения, он был плодовитым ученым, открывшим множество законов природы до Ньютона, Декарта и Лейбница. Также Хэрриот создал первые подробные карты Луны за несколько месяцев до Галилея, пишет IFLScience.

Томас Хэрриот родился в 1590 году, учился в Оксфордском университете и после окончания обучения его взял под свое покровительство лорд Уолтер Рэли, который планировал совершить колонизацию Америки. В 1585 году Хэрриот вместе с Рэли побывал в Америке, где выучил язык коренного народа алгонкинов и описал их образ жизни. Эта экспедиция подготовила начало массовой английской колонизации Северной Америки, которая началась в 1607 году.

В 1590-х годах Хэрриот начал активно заниматься наукой, ведь его взял под свое покровительство Генри Перси, граф Нортумберлендский. Ученый создал тысячи страниц заметок, в которых были описаны его научные достижения, хотя историки проанализировали их лишь спустя столетия после его смерти.

Томас Хэрриот Фото: Wikipedia

Известно, что Хэрриот независимо от Галилея установил, что тело, брошенное горизонтально, описывает параболу. Он также разработал полноценную символическую алгебру и, как считается, вдохновил Декарта на создание некоторых из самых известных математических теорий.

Также известно, что в июле 1609 года Хэрриот наблюдал за Луной в телескоп на несколько месяцев, чем Галилей. При этом ученый создал подробную карту лунной поверхности, а Галилей сделал это только в начале 1610 года.

Несмотря на то, что Галилей наблюдал за Луной в телескоп позже, именно он присвоил себе звание первого наблюдателя спутника Земли в телескоп. Просто Томас Хэрриот не опубликовал полученные им результаты, а Галилей сделал это.

В июле 1609 года Хэрриот наблюдал за Луной в телескоп на несколько месяцев, чем Галилей Фото: NASA

В записных книжках Хэрриота ученые также обнаружили самые ранние из известных рисунков солнечных пятен, видимых в телескоп. Эти пятна были обнаружены английским ученым в конце 1610 года. Из-за отсутствия публикации результатов наблюдения за Солнцем, Галилей также стал считаться первым, кто наблюдал солнечные пятна в телескоп.

Неясно, почему Хэрриот скрывал свои открытия, хотя, возможно, у него просто не было финансовых стимулов для публикации, поскольку его работа финансировалась щедрым покровителем. В то же время Галилей зависел от общественного признания, чтобы финансировать свои исследования.

После того, как Хэрриот умер в 1621 году, о нем надолго забыли. Вспомнили про ученого только примерно через 150 лет, когда были обнаружено его записные книжки.

Историки по-настоящему изучили эти записи только лишь в XX веке, когда имя Галилея прочно закрепилось в исторических хрониках как первого человека, наблюдавшего Луну в телескоп. Хотя первым это сделал Хэрриот.

Кстати, имя Хэрриота носит крупный ударный кратер на обратной стороне Луны.

Кратер Хэрриот на Луне Фото: NASA

