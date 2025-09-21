Моторошний експеримент: лікар спробував довести існування душі у людей і назвав її вагу

Під час експерименту померли шестеро людей, а також були спеціально вбиті кілька собак. При цьому лікар стверджував, що зміг дізнатися, скільки важить душа людини.

Related video

У 1907 році американський лікар Дункан Макдугалл із Гаверхілла, штат Массачусетс, США, вирішив спробувати довести існування душі у людей. Для експерименту йому знадобилися люди, які помирали, і кілька собак, яких для цього навмисно вбили. Хоча Макдугалл заявив про те, що йому вдалося довести існування душі і навіть отримати її масу, вчені спростували результати моторошного експерименту, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дункан Макдугалл вважав, що душа людини має фізичну масу, і тому її можна визначити за допомогою ваг. Лікарі вважав, що, коли душа покидає тіло людини, то маса тіла зменшується, а отже, різниця між вагою людини до смерті та в момент смерті буде масою душі, яка, ймовірно, вирушила до раю.

Для проведення експерименту Макдугалл побудував спеціальне ліжко, яке являло собою великі ваги. Лікар знайшов шість добровольців, які були невиліковно хворими людьми, що помирали від туберкульозу. Ці люди були обрані не випадково, адже ці люди перед смертю перебували в нерухомому стані, а значить ваги повинні були показати точну вагу їхнього тіла до і після смерті.

Коли вмираючу людину поміщали на ліжко, то показання ваг встановлювали на нульовій позначці. Потім лікар проводив спостереження за зміною ваги тіла аж до самої смерті людей.

Як показав експеримент, під час смерті одного з пацієнтів, його вага зменшилася на 21,3 грама. Інші померлі люди втратили у вазі приблизно до 20 грамів. Таким чином Макдугалл дійшов висновку, що довів існування душі і що вона важить приблизно 21 грам.

Дункан Макдугалл Фото: Wikipedia

Після цього лікар вирішив провести контрольний експеримент. Він узяв 15 хворих собак, деяких він убив спеціально, адже вони повільно помирали, а потім помістив їх на ваги. Макдугалл стверджував, що тварини не мають душі, яку можна втратити, тож вони не повинні ставати легшими після смерті. Дійсно собаки не втратили у вазі після смерті, згідно з вимірами лікаря.

Свої висновки Макдугалл опублікував у місцевих газетах і навіть у науковому журналі. Але вчені відразу ж розбили в пух і прах результати дивного експерименту.

Результати експерименту Макдугала були помилковими від самого початку через сумнівну методологію. Лікар сам визнавав, що було складно точно визначити момент смерті. Будь-яку зміну ваги, зазначену в дуже невеликої вибірки пацієнтів, можна було списати на посилення потовиділення і випаровування вологи, що відбувається при підвищенні температури тіла незабаром після смерті, оскільки кров більше не охолоджується в процесі циркуляції. Собаки ж потіють, але в основному через лапи, а отже, втрата ваги буде мінімальною.

З іншого боку, люди не завжди вмирають у нерухомому стані, а ваги могли бути не такими точними, як передбачалося. У будь-якому разі, Макдугалл тривалий час зазнавав насмішок з боку наукової спільноти.

Цей лікар не довів існування душі в людини, але увійшов в історію як той, хто спостерігав за вмираючими людьми і вбив собак заради сумнівної з наукового погляду мети.

Як уже писав Фокус, вчені переписали один з головних законів фізики. Фізики зробили прорив у застосуванні першого закону термодинаміки до складних систем. Цей закон є одним із головних у фізиці, але тривалий час він не міг описати системи, що перебувають поза термодинамічною рівновагою.

Також Фокус писав про те, що археологи виявили 1600-річний скарб монет у складній системі тунелів під Галілеєю. Ці монети, ймовірно, були заховані під час останнього повстання євреїв проти римлян.