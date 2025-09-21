Учені переписали один із головних законів фізики: до чого це може призвести

Фізики зробили прорив у застосуванні першого закону термодинаміки до складних систем. Цей закон є одним із головних у фізиці, але тривалий час він не міг описати системи, що перебувають поза термодинамічною рівновагою.

Учені з Університету Західної Вірджинії, США, переписали майже 200-річний перший закон термодинаміки. Вони з'ясували, як один із головних законів фізики можна застосовувати ширше, ніж будь-коли раніше. Це відкриття може переосмислити наше розуміння складних енергетичних систем, а також змінити технології, пише Popular Mechanics.

Перший закон термодинаміки

Перший закон термодинаміки є одним із фундаментальних законів фізики. Навіть якщо ви не надто цікавитеся фізичними дослідженнями, можливо, ви знайомі зі спрощеною версією цього закону: енергію не можна ні створити, ні знищити, але її можна перетворити на різні форми.

Перший закон термодинаміки є законом збереження енергії, який застосовується до теплових процесів. Він говорить, що зміна внутрішньої енергії системи дорівнює сумі отриманої теплоти і роботи, здійсненої над системою, або, іншими словами, кількість теплоти, передана системі, йде на зміну її внутрішньої енергії і здійснення роботи системою над зовнішнім середовищем.

"Припустимо, ви нагріваєте повітряну кулю. Перший закон термодинаміки визначає, наскільки розширюється повітряна куля і наскільки нагрівається газ усередині неї. Ключовим моментом є те, що загальна кількість енергії, яка змушує повітряну кулю розширюватися, а газ нагріватися, дорівнює кількості тепла, яке ви в неї вкладаєте", — кажуть учені.

Перший закон термодинаміки став корисним інструментом для фізиків з моменту його відкриття в 1850-х роках. Але є одна проблема: закон працював тільки тоді, коли системи перебували у стані термодинамічної рівноваги або близько до неї. Це означає, що температура системи постійна у всій системі. Немає великих гарячих і холодних точок і скрізь практично однакова температура, а отже, скрізь практично однакова кількість енергії.

Фізики переписали перший закон термодинаміки

Фізики вже давно намагаються знайти спосіб застосувати перший закон термодинаміки до систем, які не перебувають у рівновазі. З багатьма з цих систем ми не стикаємося в повсякденному житті, але вони дуже поширені у Всесвіті в таких речовинах, як космічна плазма, що трапляється всюди, від хвостів комет до зовнішніх шарів зірок.

Учені з'ясували, що перетворення енергії в системах, що перебувають у термодинамічній рівновазі, можна майже повністю описати їхньою густиною і тиском. Але характер перетворення енергії в більш складних системах визначається набагато більшим, ніж просто густиною і тиском.

"Поза рівновагою перший закон термодинаміки продовжує описувати тільки перетворення енергії в процесі, що змінює густину і температуру. Ми виявили, що всі інші величини, що описують газ, рідину або плазму, коли вони не перебувають у рівновазі, не потрапляють під дію першого закону термодинаміки", — кажуть учені.

Фізикам був потрібен спосіб кількісної оцінки всіх перетворень енергії, які не описувалися густиною і тиском. І вони його знайшли.

Вчені вважають, що результати їхнього дослідження можна застосувати в різних галузях науки: від хімічних і фізичних досліджень до створення нових технологій у виробництві електронних схем і квантових обчисленнях.

