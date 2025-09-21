Порушує правила: виявлено чорну діру, що росте швидше, ніж теоретично можливо (фото)

Астрономи виявили в ранньому Всесвіті величезну чорну діру, яка зростає зі швидкістю, що в 2,4 раза перевищує теоретичну межу. Подальше вивчення цього об'єкта може допомогти відповісти на одне з найважливіших питань астрофізики.

За допомогою рентгенівського космічного телескопа Чандра астрономи вивчили стародавню величезну чорну діру, яка отримала назву RACS J0320-35, що існувала вже через 920 млн років після Великого вибуху. Нагадуємо, що він стався 13,8 млрд років тому і так виник наш Всесвіт. З'ясувалося, що навіть у таку ранню епоху історії космосу чорна діра мала масу, яка була приблизно в 1 млрд разів більшою за масу Сонця. Але найголовніше, що ця чорна діра дуже швидко збільшувалася в розмірах. За оцінками вчених чорна діра поглинала матерію зі швидкістю, що в 2,4 раза перевищує теоретичну межу Еддінгтона. Це відкриття поглиблює таємницю того, як деякі чорні діри в ранньому Всесвіті змогли вирости до таких великих розмірів і так швидко. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Live Science.

За словами астрономів, для них було несподіванкою виявити те, що чорна діра RACS J0320-35 зростає швидше, ніж передбачає теорія. Швидкість зростання чорної діри у 2,4 раза перевищує межу Еддінгтона. Це теоретична межа швидкості зростання чорних дір, заснована на співвідношенні між тиском їхнього зовнішнього випромінювання і гравітаційним тяжінням. Вчені кажуть, що ця чорна діра порушує правила, але її подальше вивчення може наблизити астрономів до розуміння того, чому деякі чорні діри в ранньому Всесвіті кидають виклик найкращим космологічним моделям.

Чорні діри, які утворюються внаслідок смерті масивних зірок, ростуть за рахунок поглинання матерії та злиття з іншими чорними дірами. Деякі чорні діри поглинають матерію так швидко, що навколо них утворюється величезне кільце яскравого світла. Таким чином чорна діра створює квазар. Випромінювання квазарів іноді може закрити світло всіх зірок у галактиці. RACS J0320-35 якраз є квазаром.

Надмасивна чорна діра RACS J0320-35. Праворуч показано її зображення, зроблене телескопом Чандра. Зліва показана ілюстрація цієї чорної діри, що створила квазар Фото: solar-system

Дослідження показало, що ця чорна діра повинна щорічно набирати масу, еквівалентну 300 — 3000 мас Сонця. Це перевищує теоретичну межу швидкості зростання чорних дір такого розміру. Яким чином RACS J0320-35 перевищує цю межу, не втрачаючи при цьому стабільності, залишається загадкою.

Це відкриття, як і виявлені раніше подібні величезні чорні діри, вказує на те, що чорні діри, які зростають дуже швидко, можуть бути більш поширеним явищем у стародавньому космосі, ніж передбачалося.

Подальше вивчення RACS J0320-35 та інших подібних чорних дір допоможе астрономом зрозуміти, яким чином вони стали такими величезними і чому ростуть так швидко.

За словами авторів дослідження, одним із найважливіших питань в астрофізиці є те, як Всесвіт створив перше покоління чорних дір. RACS J0320-35 може допомогти знайти відповідь на це питання.

