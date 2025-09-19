До Землі вперше за 1000 років наближається яскрава комета: можна побачити неозброєним оком (фото)

У жовтні на відносно близькій відстані від Землі опиниться комета C/2025 A6 (Lemmon), яку виявили в січні 2025 року. Передбачається, що за вдалого збігу обставин цей об'єкт можна буде спостерігати в нічному небі неозброєним оком.

Довгоперіодичну комету C/2025 A6 (Lemmon) було вперше виявлено 3 січня 2025 року, хоча ще восени 2024 року астрономи бачили якийсь об'єкт, схожий на астероїд, але не знали, що це. 21 жовтня комета перебуватиме на відносно близькій відстані від Землі: 90 млн км. Це майже половина відстані від Землі до Сонця. Але висока яскравість комети підвищує ймовірність того, що в темному і чистому небі її можна буде побачити без бінокля або телескопа, пише IFLScience.

Астрономи спостерігають за кометою C/2025 A6 (Lemmon) з початку цього року. У серпні її яскравість зросла, і це пов'язано з тим, що у неї збільшилася кома, тобто оболонка з газу, що випарувався з ядра комети. Велика кома відбиває більше світла в міру наближення комети до Сонця. При цьому відомо, що яскравість комети зростає і передбачається, що в жовтні мільйони людей зможуть побачити цю комету неозброєним оком.

Довгоперіодичну комету C/2025 A6 (Lemmon) було вперше виявлено 3 січня 2025 року, хоча ще восени 2024 року астрономи бачили якийсь об'єкт, схожий на астероїд, але не знали, що це Фото: IFLScience

Розрахунки астрономів показують, що орбітальний період комети C/2025 A6 (Lemmon) становить понад 1300 років, а це означає, що понад 1000 років тому цю комету могли бачити люди в нічному небі востаннє.

Зараз зоряна величина комети становить приблизно 8,5, але 21 жовтня, коли C/2025 A6 (Lemmon) перебуватиме на максимально близькій відстані від Землі, зоряна величина має бути на рівні 3,9. Що нижча зоряна величина, то яскравіший об'єкт і з таким значенням комету C/2025 A6 (Lemmon) можна буде побачити неозброєним оком. Але для цього потрібно, щоб було дуже темне і чисте небо.

Розрахунки астрономів показують, що орбітальний період комети C/2025 A6 (Lemmon) становить понад 1300 років, а це означає, що понад 1000 років тому цю комету могли бачити люди в нічному небі востаннє Фото: IFLS

Для того, щоб побачити комету, потрібно буде дивитися або ж 21 жовтня, або ж 19 -20 жовтня на захід приблизно через годину після заходу Сонця. Хорошим орієнтиром для виявлення комети може слугувати четверта за яскравістю зірка в нашому небі — Арктур.

Але прогнози деяких учених щодо того, що комету C/2025 A6 (Lemmon) можна буде побачити неозброєним оком, можуть не справдитися. Часто пік яскравості комет настає, коли вони перебувають близько до Сонця. Але комета C/2025 A6 (Lemmon) має підлетіти до нашої зірки на найближчу відстань 8 листопада. І все ж поведінку комет передбачити дуже важко, а тому C/2025 A6 (Lemmon), можливо, вийде побачити тільки в бінокль.

Буває так, що під час зближення із Сонцем комети починають розпадатися, а тому їхня яскравість зменшується. Також яскравість комети може знизити сильний викид газу та пилу, що призводить до нестійкого світіння.

