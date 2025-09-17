Комета "Судного дня" знищила забуту цивілізацію, що жила на Землі 12,8 тис. років тому

Нове дослідження показало, що комета могла знищити процвітаючу культуру понад 12 800 років тому. Ця загублена цивілізація жила на території нинішніх США.

У своїй роботі дослідники проаналізували зразки відкладень із Каліфорнії, Аризони та Нью-Мексико. Там було знайдено так званий ударний кварц — це найдрібніші зерна, які були деформовані під дуже високим тиском. Цей кварц сформувався приблизно в 10 800 році до н.е., пише Daily Mail.

Ударний кварц на Землі зазвичай з'являється внаслідок падіння метеоритів або ж унаслідок масштабного вибуху в атмосфері планети.

Вчені вважають, що знайдений ними ударний кварц свідчить про катастрофу, внаслідок якої спорожніли значні частини континенту, почалися лісові пожежі, а також змінився клімат. Унаслідок цієї низки подій вимерло безліч тварин льодовикового періоду, які мешкали в цьому регіоні.

Виявлені часові рамки події збігаються також зі зникненням культури кловіс. За словами експертів, це була технологічно розвинена культура мисливців і збирачів, яка століттями домінувала на більшій частині території Північної Америки.

Уже давно археологічні дані показували, що характерні для кловіс кам'яні знаряддя раптово зникли з літописів незабаром після цього періоду.

Саме в цей момент почався період пізнього дріасу — раптового і різкого похолодання, яке тривало близько 1200 років.

Деякі вчені припускають, що причиною таких різких змін могла стати величезна комета "Судного дня", яка вибухнула в атмосферу Землі. Пил від комети міг заблокувати сонячне світло, порушити океанічні течії, що занурило Північну півкулю Землі в столітнє похолодання.

У новому дослідженні вчені ще раз проаналізували зерна ударного кварцу, які були виявлені в осадових шарах пізнього тріасу.

"Початок пізнього дріасу (YD) практично збігся з двома важливими подіями: раптовим вимиранням понад 70% північноамериканської мегафауни (35 пологів), включно з мамонтами, верблюдами, кіньми та шаблезубими кішками, та зникненням культури ковіс", — ідеться в дослідженні.

Також археологічні дані вказали на те, що криза тривала впродовж сотень років, підтверджуючи теорії скорочення чисельності населення, різкі зміни в культурі та екології в період початку пізнього дріасу.

